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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Balıkesirspor- Giresunspor maçının ardından

Balıkesirspor- Giresunspor maçının ardından

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Atik Göksu'nun açıklamaları

Psikoloji Allah Rektör 

-Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun açıklamaları

- - Mustafa Atik Göksu: “Kazandığımız için mutluyuz”- Hakan Kutlu: “Zorlukların üstesinden geleceğiz” BALIKESİR

- TFF 1. Lig’in 6. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Giresunspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 2-0 kazandı. Maçın ardından teknik adamlar açıklamalarda bulundu. TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor sahasında Giresunspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Atik Göksu alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Atik Göksu açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Öncelikle 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Futbolcu kardeşlerim bugün bilhassa oyunu ilk 10 dakikasından sonra çok iyi mücadele verdiler. İlk devre 2-0 önde tamamladık. İkinci yarının ilk 10 dakikasında yine bir bocaladık. Ama sonra oyunu dengeledik ve 3 puanın sahibi olduk. Oyuncularımı tebrik ederken seyirciyi de unutmamak lazım. Gerçekten bugün 12. Adam oldular. Bu galibiyette onlarında payı büyük. Biz bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yine iç sahada oynayacağız. İnşallah o maçı da kazanıp üst sıralara oynamaya devam edeceğiz.” Giresunspor cephesi Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, “Oyunun ilk bölümünde bireysel hatalardan goller yedik. Maçın ikinci yarısında oyuncularımın elinden gelen her şeyi sonuna kadar zorladılar. Bir devrede 7-8 gol pozisyonuna girdik. Rakibimize de bu süreçte bir pozisyon verdik. Ama ben ilerleyen süreçte bu oyuncu topluluğuna inanıyorum. Gerçekten kötü gidişatı değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama geçmişte yaşanılan bazı olumsuzlar hem psikolojik hem de mental anlamda sıkıntılar olmuş. Dediğim gibi bu süreç kolay atlatılmıyor. Ama ilerleyen süreçte ben oyuncularımın inanmışlığına inanıyorum. Bir galibiyetle psikolojik olarak da düzeleceğiz. Zaten oyuncularımın yeteneklerine kimse bir şey söyleyemez” şeklinde konuştu.

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