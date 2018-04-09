Balıkesirspor - Denizlispor maçının ardından

-Denizlispor Teknik Direktörü Hamit Cihan açıklama



- - Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:- "Orta Hakem çok bir maç yönetti"- Denizlispor Teknik Direktörü Hamit Cihan:- "İki basit hatayla maçı kaybettik" BALIKESİR



- Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor Baltok sahasında Denizlispor’u 2-1 yendi. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşma sonrası değerlendirme yapan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, maçın hakemini tebrik ederek sözlerine başladı.

Orta hakem Bülent Birincioğlu’nun çok iyi yerlerde düdük çaldığını ve inanılmaz bir maç yönettiğini ifade eden Bulak, "Çalıştığımız bütün işleri yapmaya çalıştık. Kenar toplarda çizgi savunma yaptıkları için hem çapraz, hem dikine toplarda zaafları olduğunu biliyorduk Denizlispor’un. Kenara doğru oynadığımızda etkili olduk. Önemli pozisyonlar yakaladık. 2-0 öne geçtik ama 2-1 oldu ve biraz panikledik. Ama ikinci yarı yine güvenli pozisyonlar arasında durduk. Dominant oynadık, pas yaptık. Rakibin kontra atağına yakın oynadığımız için onları frikik ve duran toplarda hareketsiz toplarda pozisyona zorladık. Orada etkili oldular. Sonuç olarak 45 puanımız var. Önümüzdeki 4 hafta ne gösterir şimdi deplasmanımız var. Bu arada kazanıp birer birer bu macerada kendimize yol bulabilir miyiz buna bakıyoruz. Çocukları bir kez tebrik ediyorum. Özellikle Abdulkadir 6 hafta sonra döndü ve iyi oynadı” şeklinde konuştu.

Denizlispor cephesi Denizlispor Teknik Direktörü Hamit Cihan ise daha az hata yaparak oynamaları gerektiğini söyledi.



Cihan, “Aslında iyi hazırlandığımız bir müsabakaydı. Oyunda aslında kontrolümüz altındaydı ama iki tane basit hata yaptık. Dolayısıyla maçı kaybettik. Bu zamanda as sayıda maç kalan bu dönemde az hata yapmak daha dikkatli olmak gerekiyor. Maçı kaybettik ama hala daha şansımız var, ümidimiz var, heyecanımız var dolayısıyla gelecekteki maçlara daha az hatayla hazırlanmak daha az hata yapmak gerekiyor. Takımımızı bu ligde bırakmak için çaba göstereceğiz” dedi.



