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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları - BALIKESİR

Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları - BALIKESİR



: - Antrenmandan detaylar - Foxi Kethevoama'nın açıklamaları Balıkesir spor'da Ümraniyespor maçı hazırlıklarıBALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesir spor, 4. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Ali Tandoğan nezaretinde, koşuyla başlayan idmanda, çift kale ile devam etti.Tandoğan, sürekli idmanı durdurarak özellikle Ümraniyespor maçında görev vermeyi planladığı yeni transferlere oyun tarzı hakkında taktik verdi.Antrenman öncesi AA muhabirine konuşan Balıkesir spor’un başarılı orta saha oyuncusu Foxi Kethevoama, ligde daha iyi yerlere gelmek istiyorlarsa bu maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Foxi, iyi bir kamp dönemi geçirdiğini aktararak, "Hocamızla çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı.
Onları takıma dahil etmeye çalışıyoruz. Kendi adıma şöyle söyleyebilirim; iyi geçirdiğimiz kamp sonrası ben de lige iyi bir başlangıç yaptım. İnşallah bu performansımı sezonun tümüne yayarım." diye konuştu.
Taraftarın bir itici güç olduğunu söyleyen Foxi, taraflardan da Ümraniyespor maçı için destek istedi.Öte yandan antrenmanın ardından 40 yaşına giren yardımcı antrenör Uğur Kavuk'un doğum günü kutlandı.

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