Balıkesirspor Baltok'ta transfer çalışmaları - BALIKESİR
: - Balıkesir spor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'ın basın toplantısı Balıkesir spor Baltok'ta transfer çalışmaları - Teknik Direktör Giray Bulak: - "Transfer yasağımız devam ediyor. Transfersiz de bir hikaye yazılabilir. Biz kadromuzu koruduk"BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesir spor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, transfer yasaklarının devam ettiğini ancak transfersiz de hikaye yazılabileceğini söyledi.
Kulüp tesislerindeki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı - beyazlı ekibin teknik direktörü Bulak, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan sezonu ve takımın durumunu değerlendirdi.Bulak, takım kadrosunu koruduklarını belirterek, "Transfer yasağımız devam ediyor. Transfersiz de bir hikaye yazılabilir. Biz kadromuzu koruduk. Öyle takımlar vardır ki 10 transfer yapar, 10 oyuncu bırakır. Böyle olunca da giden oyuncuların yerine o dolguyu yapmak durumunda kalırsınız. Biz bu durumda olmadık. Bugün sahaya çıktığımızda gözü kapalı oynayacak bir ekibimiz var. Transfer yapmamamıza rağmen diğer takımlardan altta bir takım değiliz." diye konuştu. "Yokluktan varlık çıkartmanın peşinde olacağız." diyen Bulak, bu sezon teknik heyette değişiklikler olduğunu ifade etti. Bulak, şunları kaydetti:"Altyapıya takımın eski teknik direktörlerinden Can Cangök'ü istiyoruz. Kendisine bir teklif yapıldı. Pazar günü tesisimizde toplandık. Otoo, Foxi, Tomislav Glumac ve Sedat Şahintürk aramızda değildi. Diğer oyuncular, antrenmanda hazır bulundu. Otoo da bugünden itibaren antrenmanlarda yer alacak. Glumac, doktorun verdiği rapor doğrultusunda 15 Temmuz'da Afyon kampında olacak. Bu arada Hasan, Cem ve Mesut hocayla yollarımız ayrıldı. Onların yerine İlker ve Alper hoca ile anlaştık. Alt yapıda da çok iyi bir organizasyonumuz var. Balıkesir 'in önemli değerlerinden Can Cangök hocamız da aramızda olacak."