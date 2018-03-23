Balıkesirspor Baltok’ta Nizamettin’in kaptanlığı alındı

--Balıkesirspor Baltok yönetim kurulu üyesi Umut Kırtıl'ın açıklaması



- - Nizamettin’e ayrıca 10 bin lira para cezası verildi BALIKESİR



- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ve Balıkesirspor Baltok Kulübü yöneticisi Umut Kırtıl düzenledikleri basın toplantısı ile son gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda Kaptan Nizamettin’in taraftarlara yaptığı uygunsuz hareket nedeni ile kaptan Nizamettin’in kaptanlığı alarak, ayrıca 10 bin lira para cezası verdi. Basın toplantısına İstanbulspor maçını değerlendiren Giray Bulak, “İstanbulspor maçı öncesi çocuklarla yaptığımız toplantıda milli maç arasında 3 gün izin vereceğimizi, bu iznimizin iyi geçmesi için bugün oynayacağımızın maçın sonucunun çok önemli olduğunu söylemiştik. Galip gelmenin insanlar üzerinde psikolojik etkisi olumlu anlamda büyük. İstanbulspor karşısında bizimle eşit puanda olan takım karşısında evimizde galip gelmeyi isterdik. Ama başaramadık.En azından onlarla eksik olmamıza rağmen iyi bir mücadele yaptık. 3 ihtimalli bir sonucun çıkması mümkün bir maç oynadık. Çünkü kadroya ve puana baktığımız zaman dengelerin eşit olduğu ama oyuncu kadrosunun onlarda daha zenginliğin yaşandığı bir gün oldu. Kazanamadık ama ilerideki maçlarda sonuç getirecek bir mücadele ortaya koyduk. Bu açıdan memnunum. Ama pozisyon üretemedik. Az pozisyon verdik ve az pozisyona girdik. Gol atanın kazanacağı bir maç oldu. Eskişehirspor maçına hazırlanacağız" dedi.

“Pazar günü Akhisarspor ile hazırlık maçı yapılacak” Pazar günü Akhisarspor ile maç oynayacaklarını dile getiren Bulak, "Orada görmek istediğim oyuncular var. Mesaj veren oyuncular var. Onları değerlendireceğiz. U21 takımından genç oyuncularım var onları göreceğiz. Eskişehirspor maçının hazırlıklarını önümüzdeki hafta başlayacağız. Sakatlarımızdan Abdulkadir dün antrenmanlara başladı.

Nizamettin’in eskiden kalma sakatlığı sabah antrenmanında nüksetti. Abdulkadir ile İzmir’e doktora gönderip, durumuna bakacağız. Cüneyt ile dün akşam görüştük. Oda Pazartesi günü antrenmanlara başlayacak. Steve Beleck kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza aldı. Eskişehirspor maçında olmayacak" şeklinde konuştu.

“Kaptan Nizamettin’in kaptanlık bandı alındı ve para cezası kesildi” Balıkesirspor Yönetim Kurulu üyesi Umut Kırtıl’da İstanbulspor maçında seyirciye uygunsuz hareket yapan Kaptan Nizamettin’in durumunu açıkladı.

Kırtıl, “Kaptan Nizamettin’in dün akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında kaptanlığı elinden alındı. Kaptanlık pazubandı Bülent Cehavir’e verildi.

Ayrıca Nizamettin’e 10 bin lira para cezası verildi.

Tribün liderleri ile gerek başkanımız Remzi Boncuk, Sadettin Akbaba ve ben devamlı görüşüyoruz. Nizamettin ile taraftarları bir araya getireceğiz. Böyle bir ortam oluşturulabilir” şeklinde açıkladı.

Giray Bulak’da yaptığı açıklamada, “Bu olaylar tabi ki olacak. Biz bir aileyiz. Ama önemli olan çözüm bulabilmektir. Kol kırılır, yen içinde kalır. Önemli olan sorunları aşmaktır önemli olan. Çözüm üretebilmek ve sorunları aşmak bizim için önemlidir. Bir maç çıkar Eskişehirspor’u yeneriz her şey yine güllük gülistanlık olur. Ama mağlubiyette de takılmamak lazım. Mağlubiyette en çok o olay beni üzdü. Futbolcular bizim çocuğumuz, taraftarlarda bizim çocuğumuz buna takılıp kalmamak önemli” şeklinde konuştu.



