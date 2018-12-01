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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesirspor Baltok - Denizlispor maçının ardından - BALIKESİR

Balıkesirspor Baltok - Denizlispor maçının ardından - BALIKESİR



: - Yücel İldiz'in ve Giray Bulak'ın açıklamalarıMaçın ardından - Balıkesir spor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:"Oyunu kenarlara iyi yaydık. Ancak maalesef sonuca gidemedik" - Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:"Bir puanla döndüğümüz için mutluyum"BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Denizlispor ile 0 - 0 berabere kalan Balıkesir spor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, iyi oynadıklarını ancak istedikleri skoru alamadıklarını söyledi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk yarıda iyi pozisyonlar bulduklarını dile getirdi.Bu pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Bulak, "Oyunu kenarlara iyi yaydık. Ancak maalesef sonuca gidemedik. Denizlispor, gol yollarında etkili bir takım olmasına rağmen pozisyon vermedik. Bu, bizi sevindiren taraf. Bu takım, 2 yıldır transfer yapmadan oynuyor. Rakipler ise 10 - 15 oyuncu alarak oynuyor. Pozitif futboldan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.
- Yücel İldiz: "Kıyasıya bir maçtı"Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, deplasmanda alınan puanın değerli olduğunu söyledi.

Zor bir müsabaka olacağını bilerek sahaya çıktıklarını aktaran İldiz, şunları kaydetti:"Rakibimiz, iyi bir takım. Onlar da bu maçı kazanmak istedi. Biz de son haftalarda firesiz gittiğimiz için kazanmak istiyorduk. Müsabakaya iyi başlayamadık. İlk 20 - 25 dakika gereksiz pozisyonlar verdik. Devreye biraz dengede girdik. İkinci yarı tam bir mücadele maçı oldu. Ancak baktığımızda iki takım açısından da çok gol pozisyonu olan bir maç değildi. Daha çok kıyasıya bir maçtı. Bu koşullar içerisinde deplasmandan puanla dönmek önümüzdeki süreç için iyi. Bir puanla döndüğümüz için mutluyum."

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