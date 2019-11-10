Balıkesirspor - Altınordu maçının ardından

-Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu



- - Mustafa Ati Göksu: "Etkili oyunu skora yansıtamadık"- Hüseyin Eroğlu: "Rakibe pozisyon vermedik" BALIKESİR



- TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu ile Balıkesirspor golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi. Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu, maçın ilk yarısında rakiplerinin daha etkili oynadığını anlattı. Maçın son 25 dakikasında oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade eden Göksu, şöyle konuştu: "O ara gol bulabilseydik belki galibiyetle ayrılırdık diye düşünüyorum. Futbol açısından iki takım da iyi mücadele etti. Demek ki böyle genç ekiplere karşı daha çok çalışmamız lazım. Milli maç arasında daha çok çalışıp ilerleyen haftalarda puan ve puanlar alarak, ilk altı da olmamız lazım ki öyle olacağını da düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteği devam ettiği müddetçe yukarılarda kalacağız diye düşünüyorum." Altınordu cephesi Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, istedikleri konumda olmadıklarını ve acil üç puana ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Eroğlu, maça iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Takımın genç olması tabii ki yaş ortalamamızın düşük olması zaman zaman o ivmeyi yakalamamızı zorlaştırıyor. Skor almakta zorlanıyoruz. Geriye kalan maçlara baktığımızda birçok maçta belki oyun anlamında galibiyete yakın taraftık ama skoru üretemediğin zaman da kazanamıyorsun veya gol yeyince kaybediyorsun" diye konuştu.

Çok güzel bir maç oynadıklarını dile getiren Eroğlu, "Bugün gerçekten maçın sonuna kadar oyuna hakim olan, pas trafiğini iyi kuran ve ön bölgeye taşıdıktan sonra belki sonuçlandıramadığımız için kazanamadığımız bir maç yaşadık. Takım savunmasını da iyi yaptık, özellikle iç sahada çok adamla gelen rakibe karşı pozisyon vermeden maçı bitirdik. Pozisyonları değerlendirebilseydik buradan üç puanla dönebilirdik. Milli takım arası bizim için çok önemli. Hem savunma hem de hücum anlamındaki bu iyi oyunumuzun önümüzdeki son 6 maça en iyi bir şekilde yansıması anlamında takımın morale ihtiyacı vardı. Belki üç puan alamadık ama bu oyun bizi son 6 haftaya çok başarılı taşıyacaktır" dedi.





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