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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Balıkesirspor - Akhisarspor maçının ardından

Balıkesirspor - Akhisarspor maçının ardından

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel'in açıklamaları

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-Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

- - Mehmet Nuri Adıgüzel" Güçlü bir rakiple oynadık"- Mehmet Altıparmak: "Alınan 1 puan kötü bir puan değil" BALIKESİR

- TFF 1. Lig'in 15. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, güçlü bir rakiple oynadıklarını dile getirirken, zorlu maçtan puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın yüksek tempoda oynandığını ifade eden Adıgüzel, şöyle konuştu: "Her ne kadar maç 0-0 bittiyse de yüksekti. İki takım da gol pozisyonlarına girdi, biz ilk yarı çok pozisyon ürettik ama değerlendiremedik. Akhisar baskılı oynuyor gibi gözüktüyse de pozisyonları biz ürettik. Futbolcularımız oyun anlayışımızın henüz yüzde 60'ını uygulayabildiler. Devre arasına kadar her oynadığımız maçlardan puan almak istiyoruz. Devre arasından sonra oyun şeklimiz değişecek, futbolcularımızın mücadele ve temposu artacak. Bugün ki mücadeleden çok mutluyuz, 10 kişi kalınca da Akhisar biraz doldurma toplarla öne çıktı. Onlarda normal şeyler, her şeye rağmen takımımız 90 dakika iyi mücadele etti. Kimsenin endişesi olmasın, bu takım ileride çok iyi puanlar alacak. Çok daha iyi oynayacak. Akhisarspor'a da başarılar diliyorum." Akhisarspor cephesi Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, da maçın başından sonuna kadar iyi mücadele gösteren oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.
Altıparmak, Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanının çok zor olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Gerçekten iyi bir takıma karşı oynadık, bütün maçı kendi yarı sahasında kabul eden bir rakibe karşı oynadık. Bunu da biliyorduk, çok çalışmıştık. Özellikle ilk yarıda yakaladığımız net pozisyonlar var. Oyunun ikinci yarısında rakibi tamamen kendi yarı sahasına hapsettik, çok istedik, pozisyon ürettik. Maçın son 10 dakikasında rakibi 10 kişi kalınca 3-4 tane yüzde yüz gol kaçırdık. Oyuncularım bugün galibiyeti çok hak etmişti. Rakibimizi de tebrik ediyorum. İyi bir mücadele gösterdiler. Alınan 1 puan kötü bir puan değil, hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Taraftarlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Boluspor maçını kazanarak galibiyeti taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Maçın hakemi Yiğit Arslan'ı da tebrik ediyorum, gerçekten çok iyi bir maç yönetti"
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