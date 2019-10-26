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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesirspor-Adanaspor maçının ardından - BALIKESİR

Balıkesirspor-Adanaspor maçının ardından - BALIKESİR

- Balıkesir spor - Adanaspor maçının ardından - Balıkesir spor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu'nun basın toplantısı - Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk'ün basın toplantısıMaçın ardından - Balıkesir spor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu: - "Taraftarlarımız desteklerini esirgemiyorlar, onlar bu desteklerine devam ettiği müddetçe biz bu puanları alarak üst sıralara çıkacağız" - Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk: - "İlk dakikada güzel bir atak yaptık, onun akabinde kalecimiz kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldık"BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor'u 3 - 0 yenen Balıkesir spor'un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, taraftarlara teşekkür ederek, onların desteğiyle ligde üst sıralara çıkacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göksu, Adanaspor maçının zor olcağını bilerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.Futbolcularının zoru başardığını vurgulayan Göksu, "Puanlamada artık yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyoruz. Taraftarlarımız desteklerini esirgemiyorlar, onlar bu desteklerine devam ettiği müddetçe biz bu puanları alarak üst sıralara çıkacağız." diye konuştu.
- Adanaspor cephesiAdanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk, maçın başında kalecilerinin gördüğü kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.
Öztürk, Balıkesir spor maçına 5 eksikle çıktıklarını ifade ederek, "İlk dakikada güzel bir atak yaptık, onun akabinde kalecimiz kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldık. Maalesef tüm planlarımız böylelikle bozuldu. Yediğimiz goller de talihsiz bir şekilde gelince yenilgi kaçınılmaz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı 

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