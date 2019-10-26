Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesirspor- Adanaspor maçının ardından

Balıkesirspor- Adanaspor maçının ardından

Balıkesirspor teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu'nun açıklamaları

Kırmızı Kart Allah 

-Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk'ün açıklamaları

- - Mustafa Ati Göksu: "Taraftarın desteğiyle kazanmaya devam edeceğiz"- Mehmet Öztürk: "Maçın başındaki kırmızı kart tüm planlarımızı bozdu" BALIKESİR

- TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. Balıkesirspor'un Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu maç sonu yaptığı değerlendirmede taraftarların desteği sürdükçe kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

Futbolcularının zoru başardığını vurgulayan Göksu, "Puanlamada artık yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyoruz. İnşallah bundan sonra da puan ve puanlar alarak üst sıralara çıkacağız. Taraftarlarımız desteklerini esirgemiyorlar. Onlar bu desteklerine devam ettiği müddetçe biz bu puanları alarak üst sıralara çıkacağız" dedi Adanaspor cephesi Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk, maçın başında kalecilerinin gördüğü kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.
Öztürk, Balıkesirspor maçına 5 eksikle geldiklerini ifade ederek, "İlk dakikada güzel bir atak yaptık, onun akabinde kalecimiz kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldık. Maalesef tüm planlarımız böylelikle bozuldu. Yediğimiz gollerde talihsiz bir şekilde gelince mağlubiyet kaçınılmaz oldu" diyerek üzüntüsü dile getirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi OlduCumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Oldu
Galatasaray - Real Madrid Maçından KarelerGalatasaray - Real Madrid Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı