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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkesirspor - Adana Demirspor maçının ardından

Balıkesirspor - Adana Demirspor maçının ardından

Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel'in açıklamaları

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-Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker'in açıklamaları

- - Adıgüzel: "Balıkesirspor bütün Balıkesirlilerindir"- Uğur Tütüneker: "Galibiyet serisini sürdürmek önemli" BALIKESİR

- TFF 1. Lig'in 18. haftasında Balıkesirspor evinde Adana Demirspor'a 6-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi. Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kulübün zor günler geçirdiğini söyledi.

Devre arasında takımın savunmasındaki oyuncuların tümünün gittiğini hatırlatan Adıgüzel, şöyle konuştu: "Elimizde var olan oyuncularımızla sahaya çıktık, elimizden geleni yaptık ama karşımızdaki takım çok pahalı bir takım. Bu işler 1-2 kişinin yapacağı işler değil. Yönetim kurulu ve teknik heyet elinden geleni yaparak çocukları sahaya çıkarıyoruz, kapasitelerini ne olursa olsun o çocuklara güvenmek zorundayız. Balıkesirspor bütün Balıkesirlilerindir, herkes elini taşın altına sokmak zorundadır. Herkes transfer yapıyor, oyuncu alıyor, bizim takımımızın yüzde 80'inin gitmesi ve transfer yapamamamız, maddi sorunların oluşması oynadığımız maçlarda kulübün bir yerde sıkıntıları ortaya çıkıyor. Bu takım Balıkesir'in, mağlup olmuş, hoca kötü o kötü, öyle bir şey yok. Burası bir camiadır, camianın ve hepimizin sorunudur. Dolayısıyla böyle bir tablonun ortaya çıkmasından dolayı biz herkesten özür diliyoruz. Herkes bize yardımcı olursa sorunları çözebiliriz." Adana Demirspor cephesi Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker de takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.
Tütüneker, iyi transferler yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Ligi bilen, nokta oyuncular aldık. Dolayısıyla bu maçı kazanmamız lazımdı. İyi konsantre olduğumuzu düşünüyorum. Sadece bu maç değil diğer maçlarımız da bizim için çok önemli. Tek tek bakıyoruz, bu ligin çok zor olduğunu yıllardır yaşadık ve yaşıyoruz. Hiç havaya girmeden Boluspor maçına konsantre olup yolumuza devam etmek istiyoruz. Transferlerimizin çoğunu yaptık, eksik ve sakatlıklar yüzünden 1-2 tane transfer yapabiliriz. Üst ligi istiyorsak gelen oyuncularla birlikte galibiyetlerimizi sürdürmemiz lazım."
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