Bakan Sarıeroğlu'ndan spor kulüplerine ziyaret - ADANA
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun Adana spor’u ziyaret etmesi - Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun Adana Demirspor'u ziyaret etmesi - Bakan Sarıeroğlu’nun konuşmasıBakan Sarıeroğlu'ndan spor kulüplerine ziyaret - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana spor ve Adana Demirspor'u ziyaret ederek kulüp başkanlarıyla bir araya geldiADANA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana spor ve Adana Demirspor'u ziyaret etti.İlk olarak Adana spor'u ziyaret eden Sarıeroğlu'nu burada kulüp başkanı Bayram Akgül ile Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç karşıladı.Sarıeroğlu'na, Adana spor atkısı ve üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Adana Demirspor'u ziyaret etti.Kulüp başkanı Kazım Bozan ve taraftarlar tarafından karşılanan Sarıeroğlu'na forma ve atkı verildi. Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı açıklamada, kentin iki kıymetli ve tarihi kulübünü ziyaret ettiğini belirterek Adana Demirspor ve Adana spor'u güçlü şekilde destekleyerek Adana 'yı Süper Lig'de temsil etmeleri için ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını dile getirdi.Şehirler için spor kulüplerin çok önemli olduğuna değinen Sarıeroğlu, "Şehir kültürünün yaygınlaşması adına kulüplerimiz çok önemli. Taraftarımız, takımımız her şeyin en güzeline layık." ifadelerini kullandı. - "Türkiye'ye damga vuran bir taraftar profilimiz var"Taraftarlara da tebrik ve sevgilerini ileten Sarıeroğlu, "Türkiye'ye damga vuran bir taraftar profilimiz, yapımız var. Bu taraftarımızın heyecanı ve coşkusunun inşallah Süper Lig'de damga vuracak şekilde yer almasını sağlayacağız." diye konuştu. Bakan Sarıeroğlu, kentin adının güçlü şekilde iyi yerlere girmesi için el birliğiyle çalışacaklarını bildirdi.MKE Ankaragücü'nü örnek göstererek, başkent ekibinin alt liglerde üst üste iki şampiyonluk yaşadığını, takımın Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı bir miras olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, iktidarı ve muhalefetiyle ilgili kim varsa herkesin takıma destek verdiğini ve şu anda Süper Lig'de yer aldığını söyledi.
Sarıeroğlu, Adana Demirspor ve Adana spor'un da şehir açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak "İnşallah tekrardan bir şahlanış diyorsak her alanda bu şahlanışı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.