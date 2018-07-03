Bakan Sarıeroğlu, Adana Demirspor'un durumunun değerlendirildiği toplantıya katıldı - ADANA
- Adana Demirspor'un durumunun değerlendirildiği toplantı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan detaylarBakan Sarıeroğlu Adana 'da - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Demirspor'un durumunun değerlendirildiği toplantıya katıldıADANA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Demirspor'un durumunun değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Seyhan ilçesinde bir otelde basına kapalı gerçekleşen toplantıda kulüple ilgili konular ele alındı.Toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra kulüp yöneticileri katıldı.