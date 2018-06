Bakan Özlü’den amatör spor kulüplerine destek

-Bakan Faruk Özlü'nün konuşması

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de faaliyette olan toplam 73 amatör spor kulübüne 331 bin TL nakdi yardım yaptı. Düzce’de 73 amatör spor kulübüne 331 bin lira nakdi yardım yapılması için Gençlik Merkezinde tören düzenlendi.

Törene Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, eşi Onur Özlü, Düzce ASK Başkanı Erdoğan Bıyık, amatör spor kulüplerinin başkanları katıldı.

Törende konuşan Bakan Faruk Özlü, 73 spor kulübüne 331 bin lira nakdi yardım yapılacağını belirterek, “Biliyorsunuz son 10 yılda ilimize toplam 22 adet spor tesisi kazandırılmış olup bu tesislerin toplam bedeli yaklaşık 50 milyon liradır. Açılan bu tesisler ve yapılan yatırımlarla gençliğimizin spora olan ilgisinin artırılması ve kötü alışkanlıklardan uzak olmasını amaçlıyoruz. Sağlıklı ve zinde nesiller yetiştirmeye katkı sunmayı hedefliyoruz. Aslında ben yaklaşık 3 yıldır 2015’ten beri Düzce ile yakından ilgileniyorum ve Düzce'nin her projesini daha iyi yürütmeye çalışıyoruz. Spor da bunlardan birisi. Bugün yardım alanlar bir de alamayanlar var. Yardım alamayan kulüplerimiz ile ilgili bir çalışma yapacağız. İnşallah çok kısa bir süre içinde eksikliklerini gidermek kaydıyla bunları gidereceğiz. Bugün yardım alamayan spor kulüplerine de yardımcı olacağız, kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu.

Bakan Özlü, Düzce’ye büyük bir spor kompleksi kazandıracaklarını belirterek, “İnşallah bu projeyi yakında hayata geçireceğiz. Arsa konusunu Orman Bakanlığı ile takas edeceğiz, büyük bir spor kompleksini Düzce’ye kazandıracağız. Merkezdeki yerle ilgili olarak; Başbakanımızın Düzce ziyaretinde ‘Millet bahçesi yapacağız” demişti orayı da millet bahçesi yapacağız. Amatör spor kulüplerimizin maddi sıkıntıları olduğunu biliyorum. Bu konuda benim daha önce ASKF Başkanımız Erdoğan Bıyık’a verdiğim bir söz var. Bundan sonraki süreçte Spor Toto Genel Müdürlüğünden ASKF’ye daha fazla kaynak aktarılması için özel bir çaba sarf edeceğim” ifadelerini kullandı. ASKF Düzce Başkanı Erdoğan Bıyık, yapılan yardımın önemli bir can suyu olacağını vurgulayarak, “Sporun altyapısını oluşturan Spor Bakanlığının yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Amatöre can suyu verecek önemli bir toplantıdayız. Bu büyük desteklerden dolayı sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Spor Bakanlığımız ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü’ye, AK Parti Düzce İl Başkanımız Hikmet Keskin’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ise Bakan Faruk Özlü, 331 bin liralık çeki ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık’a teslim etti.