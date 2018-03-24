-detaylar



- Bakan Osman Aşkın Bak: "Milli takım çok daha iyi olacak" ZONGULDAK



- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Alaplı'ya geldi. Milli takımı değerlendiren Bak, "Yeni bir takım daha çok yol var. Takımın gençleştirmesi iyi. Milli takım çok daha iyi olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zonguldak Alaplı ilçesinde yapımı devam eden tesislerde incelemelerde bulundu. Bak, ilçede yapımı düşünülen futbol sahasının tribünü ve uzun zamandır yapılması düşünülen Gençlik Merkezi'nin yakın zamanda meyvelerini vereceğini belirtti.

Hızla devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Osman Aşkın, "Bugünkü bizim Zonguldak ziyareti çerçeve içerisi oradaki yaptığımız tesisleri ve devam eden tesisleri ve ayrıca mevcut tesisleri inceleme ve değerlendir fırsatı oldu. Alaplı'daki salonumuz eski salon. İnşallah en kısa zamanda bunu yenilememiz gerekiyor. Çok daha fonksiyonel bir şekilde yeni projelerimiz var. Onu vekillerimizle beraber değerlendireceğiz. Aynı şekilde Ereğli'de de amatör müsabakaları tesisi yapı içerisinde değerlendirme fırsatı oldu. Yerinde gördüğümüz için çok faydalı oldu. Zonguldak'ımıza Ereğli'ye ve Alaplı spora olan ilgi alaka ortada. Bunları kazandırmak için yoğun bir çalışma sağlayacağız. Tabii Ereğli'de spor potansiyelini çok iyi biliyorum. Geçmişte de deplasmana defalarca geldim. Oradaki Demir çelikteki salon ve diğer tesislerine halkın sosyal yapısına halkın kullanacak şekilde değerlendirmesinde fayda var. Bunu da istişare etmiş olduk. Bize gösterilen Ereğli Belediye Başkanın gösterdiği alanda gerekli çalışmaları yapacağız. Ama dediğim gibi Ereğli'nin sosyal yaşamında Ereğli Demir çeliğin gençlerimizle ve sosyal yapıyla paylaşması daha çok zaman kazandır ve verimli olacak. Bunu geçmişte başardılar ve önemli yatırımlar yaptılar. Onları tekrar biz kurumlarımızdan bekliyoruz. Biz de Gençlik Spor Bakanlığımız olarak gençlerimizin spor yapmasını Gençlik Merkezi başta olmak üzere spor tesisleri sporcu eğitim merkezi başta olmak üzere yapıyoruz. Ayrıca biz bütçe imkanlarımızda değerlendirerek ona göre hareket ediyoruz. Zonguldak'a yakışır bir stadyumu talebi var. Böyle bir süreç var. Biz tribünü yaptık ama diğer kısım alanlarda tamamlanması gerekiyor bu çok önemli. Zonguldak bir Spor şehri, Zonguldakspor'un Türk futbolunda yeri ortada; öncelikle dağın içerisine yerleştirilmiş bir yapının öyle bir basit stadyum yapımı değildir. Çaba ve maliyet bir durumdur. Bununla ilgili değerlendirme yapacağız" dedi.

"Zorlu bir Avrupa maçı süreci var" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Takımın daha iyi olacağını ifade ederek, "Milli Takımızın dün akşamki maçı izledik. Yeni bir takım daha çok yol var. Takımın gençleştirmesi iyi. Zorlu bir Avrupa maçı süresi var. Ama dediğim gibi daha iyi olması lazım. Bizi gururlandıran şu; Avrupa'daki lejyoner dediğimiz sporcularımızın Çengiz'in, Enis'in, Hakan'ın ve diğerlerin performansları iyi gidiyor. Milli takım çok daha iyi olacak. Ama tabii bu Lejyoner değişimleri olur, bu lejyoner değişimleri içinde zaman gerektirir" ifadelerini kullandı. Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise, "Ben de bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bölgemizdeki olan eksikleri kendisine dosya vermek suretiyle anlatmıştık. Tabi ki yerinde görmek daha önemli. Bugün hem merkezde ve Ereğli olmak üzere Alaplı'mızda bu yapılan işleri yerinde görme imkanımız oldu. İnşallah Bakanımız bunları değerlendirecek. Biz umuyoruz ki en kısa zamanda ihtiyaçlarımız giderilecek" diye konuştu.

Bakan Bak'ı ilçede Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Ak Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz, TSO Başkanı Recep Ocak ve partililer karşıladılar. Yapımı tamamlanmak üzere olan futbol tesisleri ve spor salonunda incelemelerde bulunan Bakan Aşkın Bak, akşam yemeğinin ardından Alaplı'dan ayrıldı.

