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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Mehmet Kasapoğlu Şampiyon Pilot Ayhancan Güven’i kabul etti

Bakan Mehmet Kasapoğlu Şampiyon Pilot Ayhancan Güven’i kabul etti

Kabulden görüntü

- ANKARA

Yıldızlı Motor Sporları Şampiyon Allah Başkent 


- FIA GT Uluslar Kupası'nda birinci olan milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven’i kabul eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ayhancan’ın Salih Yoluç ile birlikte Türkiye’ye büyük gurur yaşattığını belirterek, “Daha büyük organizasyonlarda ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinden hiçbir şüphem yok” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bahreyn'in başkenti Manama'da bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve 18 ülkenin katıldığı FIA GT Uluslar Kupası'nda Salih Yoluç’la birlikte şampiyonluğu elde eden Ayhancan Güven ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Ayhancan’ın Salih Yoluç ile birlikte Türkiye’ye büyük gurur yaşattığını belirterek, “Daha büyük organizasyonlarda ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinden hiçbir şüphem yok” diye konuştu.
Bakanlık makamında gerçekleşen kabulde, Asya Le Mans Serisi’ne katılmak üzere Japonya’ya giden Salih Yoluç yer almazken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı hazır bulundu. Görüşme öncesinde, FIA GT Uluslar Kupası'ndan görüntülerin yer aldığı video izlendi. Ayhancan Güven’i elde ettiği tarihi başarıdan dolayı tebrik eden Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, “İlk defa düzenlenen FIA GT Uluslar Kupası'na güzel bir başlangıç yaptınız. Hafta sonu bize büyük sevinç ve gurur yaşattınız. Ay yıldızlı bayrağımızın zirvede olması, İstiklal Marşımızın dinletilmesi çok güzel bir duygu. Bundan sonra da çok daha büyük organizasyonlarda ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Kendisine güveniyoruz. Ailene de teşekkür ediyoruz. Onların da katkıları var. Hep birlikte o daha heyecanlı anları bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı ve emek veren tüm ekibe teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, Bakanlık olarak daha önce olduğu gibi her konuda yanlarında olduklarını kaydetti.
Ayhancan Güven ise, Türkiye adına motor sporlarındaki en önemli başarılardan bir tanesini kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Ayhancan, “Bakan bey bizleri kabul edip onore etti. İnşallah başarılarımız artarak devam edecek. Biz de ülkemizi daha da gururlandıracağız” dedi.
Serkan Yazıcı, Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı da Ayhancan Güven’in Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri olacağını düşündüğünü belirterek, “Ayhancan’ın başarı hikayesindeki en büyük pay da Bakanımızın. Bakanımızın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan gelen ve bugüne kadar da devam eden destekleri sayesindedir” diye konuştu.
Serkan Yazıcı ayrıca, Ayhancan Güven’in gelecek sene Dünya Şampiyonasında kullanacağı aracın tanıtımının İzmit’te yapılacağını ifade ederek, bu organizasyonda Bakan Kasapoğlu’nu da görmek ve Ayhancan ile birlikte tur atmalarını istediklerini iletti. Bakan Kasapoğlu da bu davete “heyecanla bekliyorum” karşılığını verdi. Kabulün ardından Ayhancan Güven, FIA GT Uluslar Kupası'nda mücadele ederken kullandığı kaskı Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu’na hediye etti.
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