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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu, TOSFED'in gala gecesine katıldı - İSTANBUL

Bakan Kasapoğlu, TOSFED'in gala gecesine katıldı - İSTANBUL

- Programdan detaylar - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Serkan Yazıcı'nın konuşması - Ödüllerin takdim edilmesiBakan Kasapoğlu, TOSFED'in gala gecesine katıldı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Bu sene ödül alan sporcuları kutluyorum ama bunun yanında bu işe gönül veren ve zaman harcayan tüm sporcuları da tebrik ediyorum. Bakanlık olarak sizi fazlasıyla destekleyeceğiz"İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) gala gecesine katıldı.
Grand Pera'daki Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen ve otomobil sporlarında ulusal branşlarda 2018'de dereceye giren sporcu ve takımların ödüllendirildiği gala gecesinde Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkan Vekili Bünyamin Bozgeyik ve TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ile diğer davetliler yer aldı.Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, otomobil sporlarının gelişimini önemsediklerini belirterek, "Uluslararası alanda bizi başarıyla temsil ediyorsunuz. Başarılarınızı çok daha iyi noktalara taşıma ümidimiz var. Bunu gözlemliyoruz. Başta TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı olmak üzere tüm yöneticileri kutluyorum. Bütün arkadaşlarımı da buraya getirdim. Bu da size inşallah motivasyon verir. Bu sene ödül alan sporcuları kutluyorum ama bunun yanında bu işe gönül veren ve zaman harcayan tüm sporcuları da tebrik ediyorum. İnşallah gelecek yıl yeni sporcularla yeni başarıları gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak sizi fazlasıyla destekleyeceğiz. Yeni yılınızı da tebrik eder, selamlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.Gala gecesinde görüşlerini aktaran Serkan Yazıcı ise ulusal ve uluslararası alanda kazanılan başarıların kendilerini gururlandırdığını aktararak, şunları kaydetti:"Kulüplere desteğe devam edeceğiz. Milli sporculara çok önem veriyoruz. Dünya Ralli Şampiyonası'nı başarılı bir şekilde düzenledik. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. O olmasaydı şampiyonanın ev sahipliğini almamız imkansızdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da bize verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. 2019 güzel geçecek. 2020'de ise bir hayalimiz var. İstanbul 'dan Bakü'ye Cross Country yarışı yapmayı planlıyoruz. İnşallah gerçekleştireceğimize inanıyorum."Gala gecesinde birçok kategoride dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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