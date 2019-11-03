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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: “Spor toplumu olma yolunda geleceğe yürüyoruz”

Bakan Kasapoğlu: “Spor toplumu olma yolunda geleceğe yürüyoruz”

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

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- İSTANBUL

- Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda milli sporcular ile birlikte katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spor toplumu olma yolunda sadece bugüne mahsus değil uzun vadeli bir spor stratejimizle, güzel altyapımızla geleceğe yürüyoruz” dedi.
Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda milli sporcular ile birlikte katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Spor toplumu olma yolunda yollarına emin adımlarla yürüdüklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Kadın, erkek, genç yaşlı bütün sporcularımızla kıtaları birbirine bağlayacağız. Sporun birleştirici ruhuyla buradayız. Ay-yıldızlığı bayrağımızı göndere çeken sporcularımızla da buradayız. Katılan tüm sporcularımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Spor toplum olma yolunda sadece bugüne mahsus değil uzun vadeli bir spor stratejimizle, güzel altyapımızla geleceğe yürüyoruz. Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin şanlı toprakları için mücadele eden kahraman askerlerimizi de saygı ve minnetle selamlıyor ve başarı diliyoruz” dedi.
Bakan Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve milli sporcularla birlikte Mehmetçikler için asker selamı da verdi. Ardından 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda, şehitler için dua okutuldu.
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