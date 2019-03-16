Bakan Kasapoğlu: 'Spor deyince sadece futbol akla gelmemeli'' - YOZGAT
Bakan Kasapoğlu: "Spor deyince sadece futbol akla gelmemeli'' - YOZGAT - AK Parti Yerköy Seçim Koordinasyon Merkezi - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun halka hitap etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Yozgat 'taYOZGAT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor deyince sadece futbol akla gelmemeli, biz sporu birçok branştan müteşekkil addediyoruz. Yüzmede bunlarda bir tanesi bakanlık olarak bizim yüzme bilmeyen kalmasın projemiz var. Kadın erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden herkese yüzmeyi öğretmeyi hedefliyoruz." dedi. Kırşehir ziyareti sonrası Yozgat 'ın Yerköy ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Kasapoğlu, vatandaşlara hitap etti.Kasapoğlu, AK Parti'nin gençlerle alakalı olarak çok ciddi yatırımların bulunduğunu ve her şeyden önce gençlerin seçme ve seçilme yaşını indirdiklerini söyledi.
Yerköy'e gençlik merkezi yapılacağını ifade eden Kasapoğlu, "7 gün 24 saat hizmet veren gençlik merkezimizi sizlerin hizmetine sunacağız. Bu gençlik merkezinde kadınlarımıza, gençlerimize kültürden sanata kadar, teknolojiye, edebiyata kadar pek çok alanda hizmet sunacağız, içinde ikramlar olacak. Burada, zamanı israf etme değil zamanı iyi kullanma yönünde güzel bir imkanımız olacak. Spor deyince sadece futbol akla gelmemeli, biz sporu birçok branştan müteşekkil addediyoruz. Yüzmede bunlarda bir tanesidir. Bakanlık olarak bizim yüzme bilmeyen kalmasın projemiz var. Kadın erkek, genç, yaşlı, engelli engelsiz demeden herkese yüzmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Herkesi bu imkanlardan faydalanmasını hedefliyoruz, başta kadınlarımız olmak üzere, kadınlarımızın her şeyin en iyisine layık. Kadınlar spora önem verirse tüm aile önem verir diye düşünüyoruz. Kadınlarımızı için gençlik merkezimizde fitness başta olmak üzere inşa edeceğimiz yüzme havuzumuzda kadınlarımıza öncelik vereceğiz." diye konuştu. Yerköy’e semt tipi butik yüzme havuzumuzun da müjdesini veren Kasapoğlu, bu sayede Yerköy'den yüzme şampiyonlarının çıkacağını ifade etti. Yerköy'e üç mahalleye içerisine basketbol, voleybol ve futbol olan sahası açılmasını sözünü veren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Ülkemiz kirli şebekelerin her zaman hedefinde maalesef, Yeni Zelanda’daki katliamı gerçekleştiren hainin ifadelerini gördünüz. Cumhurbaşkanımızın yanında her zamankinden daha fazla güçlü durmamız lazım. Özellikle bu süreçte bunu gerektiriyor. 31 Mart'ta sizlerin destekleriyle dünyadaki kirli şebekeler ve Türkiye'de işbirliği yapan o odaklara en güzel cevabı Yerköy’den alacağız. Asil milletimiz her zaman onurlu davanın yanında durdu."Kasapoğlu'na Yerköy'de Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve partililer eşlik etti.
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