Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu, sanatçı Yusuf İslam ile bir araya geldi - ANKARA

Bakan Kasapoğlu, sanatçı Yusuf İslam ile bir araya geldi - ANKARA

- Sanatçı Yusuf İslam'ın konuşması - Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun konuşması - Yusuf İslam'ın gönüllük yılının logosunu imzalamasıBakan Kasapoğlu, sanatçı Yusuf İslam ile bir araya geldi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Yusuf İslam'ın birikimi ve hayata geçirdiği çalışmalar, 2019 Gönüllülük Yılı kapsamındaki faaliyetlerimize ve gelecekteki gençlik projelerimize büyük katkı sağlayacaktır" - Sanatçı Yusuf İslam:"Sizin gönüllülük projelerinize hayranlık duyuyoruz"ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Yusuf İslam (Cat Stevens) ile bir araya geldi.Bakanlıkta gerçekleşen buluşmada Yusuf İslam, Bakan Kasapoğlu'nun Gönüllülük Yılı'na ilişkin çalışmalarından övgüyle bahsederek, "Sizin gönüllülük projelerinize hayranlık duyuyoruz." dedi.
Efsane sanatçının ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkati çeken Kasapoğlu da "Yusuf İslam’ın birikimi ve hayata geçirdiği çalışmalar, 2019 Gönüllülük Yılı kapsamındaki faaliyetlerimize ve gelecekteki gençlik projelerimize büyük katkı sağlayacaktır. Kendisine hem nazik ziyareti, heyecanı hem de bundan sonraki süreçte sunacağı katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Yusuf İslam ise Bakan Kasapoğlu’nun gönüllülük planlarından övgüyle bahsederek, şunları kaydetti:"Gönüllülük çalışmaları benim adıma büyük önem taşıyor. Söz konusu projeler; bizim amaçlarımıza, özellikle de 'Barış Treni' ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalara tam anlamıyla uyuyor. Barış Treni'ni en kısa zamanda başlatacağız. Bu iş için size ve gönüllü ordunuza ihtiyacımız var. Bence gençlik, bu işte önemli bir rol oynayacak."Görüşmenin ardından Yusuf İslam, gönüllük yılının logosunu imzalayarak, "Barış geliyor." yazdı.

Logos İslam 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı