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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: 'Okullarımızdaki salonlar voleybol branşının hizmetinde daha çok kullanılacak' - ANKARA İzle

Bakan Kasapoğlu: 'Okullarımızdaki salonlar voleybol branşının hizmetinde daha çok kullanılacak' - ANKARA İzle

Bakan Kasapoğlu: "Okullarımızdaki salonlar voleybol branşının hizmetinde daha çok kullanılacak" - ANKARA - "Voleybol Her Yerde" projesinin tanıtımı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın katılımıyla, her iki bakanlık ve federasyon arasında, Türk voleybolunun geliştirilmesine yönelik projelerin oluşturulmasını, voleybol sporunun gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan "Voleybol Her Yerde" projesinin tanıtımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapıldı.

Dera Bakanlık Kullar 

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