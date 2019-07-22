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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu’ndan Milli tekvandoculara moral ziyareti

Bakan Kasapoğlu’ndan Milli tekvandoculara moral ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaretinden görüntüler

Yarış Milli Sporcu Milli Sporcular Tekvando Bulduk 

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- ANKARA

- Kadın Tekvando Milli Takımı’nın İstanbul’daki kampını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Kamplarda bulunmak, sporcularımızın durumlarını gözlemleme, hasbihal etme ve ihtiyaç noktasındaki konuları konuşmak, onlara moral vermek açısından güzel bir imkan oluyor” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları için Tokyo Grand Prix yarışmasına hazırlanan Kadın Tekvando Milli Takımı kampına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, moral verdi. İstanbul’da düzenlenen kampta milli sporcularla tek tek ilgilenen Bakan Kasapoğlu, teknik heyetten de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, imkan buldukça sporcuları kamplarda ziyaret ettiğini belirtirken, kampların, sporcuların kendilerini müsabakalara hazırladıkları en önemli organizasyonlar olduğunu dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, "Kamplarda bulunmak, sporcularımızın durumlarını gözlemleme, hasbihal etme ve ihtiyaç noktasında ki konuları konuşmak ve onlara moral vermek açısından güzel bir imkan oluyor” ifadelerini kulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her zaman sporcuların yanında olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Bugün de tekvandodaki kızlarımızla bir araya geldik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında müsabakalara katılacaklar. Bu müsabakalara yönelik hazırlıklarını yapıyorlar. 2020’deki Tokyo Olimpiyatları bizim en önemli gündemimiz. Hem o sürece yönelik hem de önümüzdeki müsabakalara yönelik hazırlıklarını konuştuk” dedi.
Bakan Kasapoğlu, sıklıkla sporcuları kamplarda ziyaret etmeye devam edeceğini bildirirken, Erkek Milli Takımı’nın da Ankara Eryaman’da çalışmaya başladığını, 15 gün sürecek kampta Onları da ilk fırsatta ziyaret edeceğini söyledi.

"Yarınlara yürüyüşümüze devam edeceğiz" Sadece tekvando değil. Tüm branşlardaki sporcuları kamp yaptıkları yerlerde ziyaret edeceğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımızla olan irtibatımız, diyaloğumuz, onların ihtiyaçları ve yarınlara güçlü bir şekilde hazırlanarak bayrağımızı temsil etmelerini güçlü bir şekilde ortaya koymaları açısından devam edecek” açıklamasını yaptı. Kadın Tekvando Milli Takımı kampındaki milli sporcularla tek tek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, sporcuların ihtiyaçları konusunda da bilgi alırken, "Sporcularımız, teknik heyetlerimiz ve yöneticilerimizle görüşmelerimiz devam edecek. Bu süreçte kıymetli sporcularımızla, kıymetli gençlerimizle yarınlara yürüyüşümüze devam edeceğiz” diye konuştu.

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