Bakan Kasapoğlu’ndan Fransız Bakana, Griezmann’ın asker selamı fotoğrafı ile gönderme

- A Milli Takım oyuncularının asker selamı tartışmalarına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransız futbolcu Antoine Griezmann’ın asker selamı verdiği fotoğrafı ile noktayı koydu. Fransa ve Arnavutluk ile oynanan EURO 2020 grup eleme maçında atılan goller sonrası Türk futbolcularının asker selamı vermesi sonrasında UEFA’nın soruşturma başlatacağı iddalarına bir cevap da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan geldi. Fransa Milli Takımı’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ziyareti sırasında çekilen ve Antoine Griezmann’ın asker selamı verdiği fotoğrafı gösteren Bakan Kasapoğlu, “Fransa milli takımın Macron ziyaretinde futbolcu Griezmann'ın selamını görüyorsunuz. O gün hiçbir şekilde ses çıkarmayanlar bugün kahraman Mehmetçiğimizin bu güzel selamından başka anlamlar çıkartmaya çalışıyor” diye konuştu.

“Futbolcularımızın Mehmetçiğe olan selamını farklı yöne çekmek isteyenler var” EURO 2020 sürecinde Türkiye’nin tarihinde ilk kez bir Şampiyonaya bu kadar emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Futbolcularımız bir tarih yazıyor. Futbolcularımızın bu başarısını ve bu başarıya yönelik sevinçlerinde ki mesajı farklı yöne çekmek isteyenler var. Maalesef Fransız bakanın bir açıklaması var. Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğe olan selamını farklı yöne çekmek isteyenler var. Fransız bakanın UEFA’ya bir şikayet konusu var. Sahada ki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. “Biz ülke olarak sporun barış kardeşlik ve dostluk ruhundan asla vazgeçmeyeceğiz” Bu tarz oyunların eski oyunlar olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Batının çifte standartının artık son bulması gerekiyor. Burada ki mesajın gerçekten bir barış mesajı olduğunun herkes bilincinde. Fakat maalesef gerek Fransız mevkidaşımızın bu konuda ki yaklaşımı gerekse bu konuda ki algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını özellikle söylemek istiyorum. Biz ülke olarak sporun barış kardeşlik ve dostluk ruhundan asla vazgeçmeyeceğiz. Ben varını yoğunu ortaya koyan milli takımımızın selamı ile askerimize moral veren futbolcularımızın her daim yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabi ki bizler bu tür hareketlere ve ayak oyunlarına prim vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Fransa’ya Griezmann’ın asker selamlı fotoğrafı ile gönderme Fransa Milli Takımı’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ziyareti sırasında çekilen ve Antoine Griezmann’ın asker selamı verdiği fotoğrafı göstererek konuşmasına devam eden Bakan Kasapoğlu, “Fransa milli takımın Macron ziyaretinde futbolcu Griezmann selamını görüyorsunuz . O gün hiçbir şekilde ses çıkarmayanlar bugün kahraman Mehmetçiğimizin bu güzel selamından başka anlamlar çıkartmaya çalışıyor. Bunu dünyaya kamuoyunun takdirine sunuyorum. Sporun ruhuna uygun, gerçek anlamına uygun hareket etmeye, her bir otoriteyi ve UEFA’yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum. Bundan sonraki süreçte sporun dilini centilmenliğini dostluğu ve barışı yayma noktasında mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bizi kendileri gibi görmesinler” Gol sevincinin futbolcuların bir ifadesi olduğunu dile getiren Kasapoğlu, “Orada bir ifade özgürlüğü vardır. Her defasında ülkemizi ifade özgürlüğü noktasında başka alanlara çekmek isteyenler. Kendilerini özgürlüğün sembolü olarak görenler nasıl başka manalar yüklüyorlar kendi anlayışlarını sorgulasınlar. Bizi kendileri gibi görmesinler. Biz barışın kardeşliğin sevginin timsali bir toplumuz. Bir medeniyetiz. Tarihe baksınlar” dedi.