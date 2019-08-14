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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu'na yoğun ilgi

Bakan Kasapoğlu'na yoğun ilgi

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun stada gelişi

- İSTANBUL

Hatıra Fotoğrafı 


- Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş Vodafone Park’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Gençilk ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını izlemek için Beşiktaş Vodafone Park'a geldi. Güvenlik çemberine gelmeden aracından inen Bakan Kasapoğlu, stada girmeden önce taraftarlara bayramlaştı. Futbolseverlerin yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğu Bakan Kasapoğlu, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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