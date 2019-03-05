Bakan Kasapoğlu 'Minyaman Çarşısı'nı ziyaret etti - ADIYAMAN Haberi
Bakan Kasapoğlu "Minyaman Çarşısı"nı ziyaret etti - ADIYAMAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Minyaman Çarşısı ziyaretinden görüntüler - Bakan Kasapoğlu'nun gençlerle sohbet etmesi - Bakan Kasapoğlu'nun yetkililerden bilgi almasıADIYAMAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Minyaman Çarşısını ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Kasapoğlu, üniversiteli gençlerle de sohbet etti.
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