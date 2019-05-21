Bakan Kasapoğlu: “Mevcut sıkıntıları işbirliği ile çözeceğiz”



- Kulüpler Birliği’nin iftarında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Mevcut sıkıntıları işbirliği ile çözeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği’nin geleneksel iftarında açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve kulüp temsilcilerinin katıldığı yemekte kürsüye çıkan Bakan Kasapoğlu, “Ramazan ikliminde beraber olmak ayrı bir heyecanı da getiriyor. Ramazanınızı ve şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Spor evrensel bir. Barışın, kardeşliğin konuşulduğu bu ortamda sporun birleştirici gücü ile ramazan bir arada olunca güzel bir tablo yaşıyoruz. Umarım birliğimizin ve beraberliğimizin ileriki yıllarda daha güçlü kullanarak, pek çok branşta başarılar sağlarız” dedi.

“Sıkıntıların nasıl çözüleceği konusunda işbirliği gerekiyor” Sporda birlik ve beraberliğe dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin spora ayırdığı kaynaklar ve Cumhurbaşkanımızın spor konusunda hassasiyeti ortada. Önemli yatırımlar yapılıyor. Sporda camiaların sıkıntıları yok mu var. Önceliğimiz bunları nasıl çözeriz, çıtamızı nasıl yukarılara taşırız. Bunun çalışmalarını yapacağız. Bunun yapmak birlik ve beraberliğimizden geçiyor. Geçtiğimiz hafta 19 Mayıs’ı hep beraber coşkuyla kutladık. Gençliğimizin ve milletin heyecanı, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Gençlerimizin spora ilgisi olarak çok memnun olduğumuz bertilmek istiyorum. Biz spora bakanlık olarak birkaç branş olarak görmüyoruz. Elbette futbol popüler branş. Takımlarımızın, mili takımızın başarıları bizi cezbeden konular. Mevcut sıkıntıların nasıl çözüleceği konusunda işbirliği gerekiyor. Bu tür organizasyonlar bu anlamda çok önemli olduğunu düşüyorum” diye konuştu.

“Dünyanın en güzel tesisleri ve statları ülkemizde” Tesisleşme alanında çok iyi olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Önümüzde çok yoğun bir gündem var. Geçtiğimiz hafta da önemli olaylar oldu. Tekvandoda güzel haberler aldık. Basketbolda iki takımımız bizi temsil etti. Ligimizin şampiyonu belli oldu. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Bu mücadelenin kazananı ve kaybedeni elbette olacak. Ben tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbiri olmadan bu tablonun olması mümkün değil. Hakemlerimiz, oyuncular, teknik adamlar bizler için çok önemli değerli. Her birinin değerine daha da değer katarak yukarı taşıyacağız. Birlik ve beraberliğimiz güçlü tutacağız. Gençliğimizin potansiyeli bilmeliyiz. Ülkenin dört bir yanında tesislerimiz var. Tahmin edemeyeceğiniz tesislere sahibiz. Dünyanın en güzel tesisleri ve statları ülkemizde. Bunu göğsümüzü kabartarak söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki sezon için temennilerde de bulunan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: “İleriye her anlamda disiplin, şeffaflığı temsil ederek yürüyeceğiz. Önümüzde Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri var. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları olacak. Tüm kulüplere başarılar diliyorum. Umarım önümüzdeki sezon kardeşliğin, centilmenliğin çok güçlü olduğu bir sezon olur. Uluslararası müsabakalarda ay yıldızlı bayrağımızın daha güçlü dalgalanması bizim için gurur olur.”

