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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu, kadın hentbolcuları kabul etti - ANKARA

Bakan Kasapoğlu, kadın hentbolcuları kabul etti - ANKARA

- 17 ve 19 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımlarının ziyareti - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kadın hentbolcuları kabulüBakan Kasapoğlu, kadın hentbolcuları kabul etti - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Bakanlık olarak sizlere her zaman kapımız açık"ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 ve 19 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımlarını makamında kabul etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun, Avrupa Şampiyonası 2. Klasman'da mücadele edecek milli takım sporcularından, çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve başarı dileğinde bulunduğu bildirildi.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, kabulde yaptığı konuşmada, sporcularla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bakanlık olarak sizlere her zaman kapımız açık. Biz devlet olarak sizlere her türlü imkanları sağlayacağız. Sizlere kendinizi en doğru şekilde geliştirmek düşüyor. Benim sizlere güvenim tam." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bild Milli Takım Hentbol 

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