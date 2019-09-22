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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu gençlerle beraber yürüdü Haberi

Bakan Kasapoğlu gençlerle beraber yürüdü Haberi

Genel ve detaylar

- ANKARA

Milli Halterci Bisiklet 


- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile birlikte "beraber yürüyelim" etkinliğine katıldı.
Etkinliğe eşi Betül Kasapoğlu ile katılan Bakan Kasapoğlu'na yürüyüş sırasında sanatçı Haluk Levent, milli halterci Halil Mutlu ve genç gönüllüler eşlik etti. Bahçelievler 7. Cadde'de bisiklet kortejiyle başlayan yürüyüşün Anıttepe Parkı'nda son bulması bekleniyor.
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