Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: ''Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz' - TRABZON İzle

Bakan Kasapoğlu: ''Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz' - TRABZON İzle

Bakan Kasapoğlu: ''Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz" - TRABZON - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün stattan çıkışı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun maç sonu açıklamasıMaçın ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: - "İnşallah bu gençlerimizin geleceği ümit verici. Sabredeceğiz, destekleyeceğiz. Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz"TRABZON (AA) - Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "İnşallah bu gençlerimizin geleceği ümit verici. Sabredeceğiz, destekleyeceğiz. Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz" dedi.
Kasapoğlu maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, futbol ve spor şehri Trabzon 'da taraftarın milli takımı yalnız bırakmadığını söyledi.

Tribünlerdeki atmosferin çok güzel olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Malum takımımız genç, henüz bir geçiş sürecinde. Gençlerimiz denediler. İnşallah bu gençlerimizin geleceği ümit verici. Sabredeceğiz, destekleyeceğiz. Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz. Tribünler gayet canlı, güzel." ifadelerini kullandı. Trabzon 'un her zaman bir spor şehri olduğunu kanıtladığını belirten Kasapoğlu, "Hiçbir maçta milli takımımızı yalnız bırakmıyor. Tabi ki bildiğiniz gibi Trabzon 2024'te aday şehirlerimizden biri. Bugünkü bu seyirci ve bu atmosfer Trabzon şehrinin 2024'teki adaylığımızdaki yerine ne kadar güzel layık olduğunu da ispat etti. Seyircimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Atmosfer Milli Takım Allah A Milli Takımı Irak 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı