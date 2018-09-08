Bakan Kasapoğlu: ''Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz' - TRABZON
Bakan Kasapoğlu: ''Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz" - TRABZON - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün stattan çıkışı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun maç sonu açıklamasıMaçın ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: - "İnşallah bu gençlerimizin geleceği ümit verici. Sabredeceğiz, destekleyeceğiz. Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz"TRABZON (AA) - Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "İnşallah bu gençlerimizin geleceği ümit verici. Sabredeceğiz, destekleyeceğiz. Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz" dedi. Kasapoğlu maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, futbol ve spor şehri Trabzon 'da taraftarın milli takımı yalnız bırakmadığını söyledi.
Tribünlerdeki atmosferin çok güzel olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Malum takımımız genç, henüz bir geçiş sürecinde. Gençlerimiz denediler. İnşallah bu gençlerimizin geleceği ümit verici. Sabredeceğiz, destekleyeceğiz. Gençlerimizin, takımımızın geleceğine inanıyoruz. Tribünler gayet canlı, güzel." ifadelerini kullandı. Trabzon 'un her zaman bir spor şehri olduğunu kanıtladığını belirten Kasapoğlu, "Hiçbir maçta milli takımımızı yalnız bırakmıyor. Tabi ki bildiğiniz gibi Trabzon 2024'te aday şehirlerimizden biri. Bugünkü bu seyirci ve bu atmosfer Trabzon şehrinin 2024'teki adaylığımızdaki yerine ne kadar güzel layık olduğunu da ispat etti. Seyircimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.