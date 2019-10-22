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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: 'Fikirlerinizle hayallerinizle gelin, biz de destek verelim'

Bakan Kasapoğlu: 'Fikirlerinizle hayallerinizle gelin, biz de destek verelim'

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması

- Bakan Kasapoğlu: "Fikirlerinizle hayallerinizle gelin, biz de destek verelim" ANKARA

Sosyal Medya Lyon 


- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerden gelen yoğun talep doğrultusunda, Gençlik Projeleri Destek Programı Özel Çağrısı başvuru süresini bir hafta uzattıklarını açıkladı.
Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerden gelen yoğun talep doğrultusunda başvuru süresini bir hafta uzattı. Açıklamayı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden yaptı. Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gençlik Projeleri Destek Programı Özel Çağrısı başvuru süresini bir hafta uzattıklarını duyurdu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir proje destek çağrısı yaptık ve sizlere bir davette bulunduk. Sabahleyin arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede sizlerin bu davetimize olan ilgisi ve teveccühü inanın bizleri çok mutlu etti. Madem siz bu çağrımıza kulak verdiniz, biz de sizlerin çağrısına kulak veriyor ve başvuru süresini 1 hafta daha sizler için uzatıyoruz. Haydi fikirlerinizle, hayallerinizle gelin biz de destek verelim. Bekliyoruz." Proje desteği 15 milyon TL Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıkmış ve gençlerin projelerine 15 milyon TL kaynak sağlanacağını duyurmuştu. Gençlerden gelen yoğun talep doğrultusunda Bakanlık, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü gece yarısına kadar olan başvuru süresini bir hafta uzattı. Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde gençlerin; Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci ve Hayvanların Korunması başlıklarındaki projelerine destek verecek. Bakanlık, program kapsamında ‘Kültür ve Sanat’ başlığında “15 Temmuz’ temalı proje teklifleri ile ‘Kültür ve Sanat’ ve ‘Yenilikçi Fikirler’ başlıklarında ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin’ temalı proje tekliflerine öncelik verecek.
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