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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu, down sendromlu sporcularla buluştu - ANKARA

Bakan Kasapoğlu, down sendromlu sporcularla buluştu - ANKARA

- Down sendromlu sporculardan detay - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve tokalaşması - Kasapoğlu'nun down sendromlu sporcularla sohbetiBakan Kasapoğlu, down sendromlu sporcularla buluştuANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası turnuvalarda derece elde eden down sendromlu milli sporcular ile bir araya geldi.Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla tek tek ilgilenerek, bir süre sohbet etti.Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Özel sporcular bizim için her zaman ayrı bir yerde. Bu yüzden sizlere özel bir desteğimiz söz konusu. Ben ve arkadaşlarım çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Bu çalışmaların ardından gelen başarılar bizleri gururlandırıyor. Sizler için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu'na madalya ve kupalarını takdim eden milli sporcular, hatıra fotoğrafı çektirdi.Kabulde, Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda şampiyon olan Kadın Masa Tenisi Takımı, gülle atmada dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ali Topaloğlu, gülle atma ve disk atmada Avrupa şampiyonu, 100 metre, cirit atma, uzun atlama ve 400 metrede ikinci olarak toplamda 6 madalya kazanan Dilara Çevik, cirit atmada Avrupa ikincisi olan Münevvere Yılmaz ile D​own Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası'nda üçüncü olan Futsal Milli Takımı oyuncuları yer aldı.

Dünya Rekoru Hatıra Fotoğrafı Uluslararası Milli Sporcu Milli Sporcular 

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