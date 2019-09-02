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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu, down sendromlu sporcularla buluştu

Bakan Kasapoğlu, down sendromlu sporcularla buluştu

Ziyaretten detaylar

- ANKARA

Dünya Rekoru Hatıra Fotoğrafı Uluslararası Milli Sporcu Milli Sporcular 


- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası turnuvalarda derece alan down sendromlu milli sporcular ile bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, down sendromlu milli sporcularla bir araya geldi. Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla tek tek ilgilenerek, bir süre sohbet etti. Finlandiya'nın Tampera kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda şampiyon olan Kadın Masa Tenisi Takımı ile gülle atmada dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan Ali Topaloğlu, gülle atmada ve disk atmada Avrupa şampiyonu, 100 metre, cirit atma, uzun atlama ve 400 metrede ikinci olarak toplamda 6 madalya kazanan Dilara Çevik, cirit atmada Avrupa ikincisi olan Münevvere Yılmaz ve Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası'nda üçüncü olan Futsal Milli Takımı oyuncuları kabulde hazır bulundu. “Sizin için ne yapsak az” Geçen sene kasım ayında Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’ndan kupa sözü alan ve üçüncülük kupasıyla geri dönen sporculara teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, “Özel sporcular bizim için her zaman ayrı bir yerde. Bu yüzden sizlere özel bir desteğimiz söz konusu. Ben ve arkadaşlarım çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Bu çalışmaların ardından gelen başarılar bizleri gururlandırıyor. Sizler için ne yapsak az” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu’na madalya ve kupalarını takdim eden milli sporcular, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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