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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: “Çok keyifli bir maç oldu”

Bakan Kasapoğlu: “Çok keyifli bir maç oldu”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

- İSTANBUL

Centilmenlik Allah Irkçı Saldırı Saldırı Basın Mensupları 


- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından konuştu.
Bakan Kasapoğlu, her iki takımın da çok keyifli bir karşılaşmaya imza attıklarını söyledi.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 2-2 sona eren mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Almanya’nın Hanau kasabasında Türk vatandaşlarına yönelik gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak her iki takımın da sahaya pankartla çıkmasıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, “Her iki takımımız da Almanya’daki ırkçı saldırıyı kınayan ve vefat edenleri anan pankartlarla sahaya çıktılar. Her iki takımımızı da bu anlamda kutluyorum. Hem takım oyunu olarak hem taktiksel anlamda keyifli bir maç oldu. Her iki takımı da kutluyorum. İnşallah yarınki derbi de aynı şekilde gerçekleşir. Şampiyonluk yolunda lige keyif katan ve canını dişine takarak oynayan oyunculara, takımlara başarılar diliyorum. Tüm spor camiasına da keyif ve centilmenlik dolu maçlar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
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