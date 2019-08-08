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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: 'Centilmence rekabet dolu bir maç izledik'- ANKARA

Bakan Kasapoğlu: 'Centilmence rekabet dolu bir maç izledik'- ANKARA

Bakan Kasapoğlu: "Centilmence rekabet dolu bir maç izledik" - ANKARA - TFF Süper Kupa Finali - Ankara Eryaman Stadyumu - Galatasaray - Akhisarspor maçı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarıBakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrikANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1 - 0 yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:" Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

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