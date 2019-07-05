Bakan Kasapoğlu: “Amacımız hem spor yapan bir ülke olmak hem de sporda başarıyı pek çok branşta yakalamak” - ANKARA Haberi
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Bakan Kasapoğlu: - “Amacımız hem spor yapan bir ülke olmak hem de sporda başarıyı pek çok branşta yakalamak”ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.
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