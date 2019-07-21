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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: '2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz'

Bakan Kasapoğlu: '2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

Yüzme Yarış Şampiyon Özel Sektör Basın Mensupları 

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- Bakan Kasapoğlu: "2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz" İSTANBUL

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın güzel bir organizasyon olduğunu belirten Kasapoğlu, "İstanbul, dünyanın gözbebeği. Organizasyonun güzel bir şekilde yürümesi ve halkımızın ilgisi bizleri umutlandırıyor. Gücümüze güç katıyor. Bu yarışmaya yüzücü olarak katılan yarısı yabancı bin 200 kişi var. Bunlar 28 dakikada kontenjanı doldurdu. Bu da ülkemizin spor turizmi açısından geldiği noktayı ve ülkemize duyulan güveni ortaya koyması açısından çok önemli. Bu noktada ülkemizin spor turizmi noktasındaki imkanlarını arttıracağız. Bu süreci daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.
"2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz" Bakanlık olarak ikinci 100 günlük plan çerçevesinde 100 bin kişiye yüzme öğretme hedefi koyduklarını söyleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu çerçevede gördüğümüz teveccüh bizleri çok daha farklı bir noktaya sevk etti. 100 bin hedefini, 100 günlük süreçte 150 bin çocuğumuza yüzme öğreterek tamamladık. Bugün yeni bir hedef koyuyoruz. Bakanlık olarak 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz" şeklinde konuştu.
"Yüzme noktasında her türlü engeli ortadan kaldıracağız" Yüzmenin sağlığı sürekli kılma adına önemli bir spor olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak tüm havuzlarımızı, belediyelerin ve üniversitelerin havuzlarını bu amaç doğrultusunda kullanacağız. Gerekirse özel sektörle de havuz konusunda iş birliği yapacağız. Yeni havuz inşa etme notasında çok güzel çalışmalarımız var. Yüzme noktasında her türlü engeli ortadan kaldıracağız. Her yaştan insana yüzme öğreteceğiz. Sürecin sonunda Avrupa'da ve dünyada yüzme şampiyonlarıyla bu başarıyı taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.
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