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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: '12 cesur yüreğin ülkemizde önemli bir yeri var'

Bakan Kasapoğlu: '12 cesur yüreğin ülkemizde önemli bir yeri var'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun konuşması

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-Bakan’a milli forma takdimi
-Milli Sporculardan görüntüler
-Üçüncülük kupasının görüntüleri

- Bakan Kasapoğlu: "12 cesur yüreğin ülkemizde önemli bir yeri var"- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- “Sizin heyecanınız topyekün bir toplumun heyecanı. Bizim için sizlere yol arkadaşlığı yapmak, sizleri takip etmek, sizleri izlemek ayrı bir mutluluk kaynağı”- “Ülkemizin yarınları ve spor tarihi açısından 2020 çok önemli olacak” ANKARA

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nı kabul etti. Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, “Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Çok önemli bir süreci başarıyla taçlandıracaksınız. Buna millet ve bakanlık olarak inanıyoruz. Bizleri gururlandırıyorsunuz” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Ek Binasında Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takım sporcuları ve teknik heyetini kabul etti. Toplantıya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Uztürk de katıldı.
Polonya’nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan üçüncülükle dönen Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı’nı kabul eden Bakan Kasapoğlu, “Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Çok önemli bir süreci başarıyla taçlandıracaksınız. Buna millet ve bakanlık olarak inanıyoruz. Bizleri gururlandırıyorsunuz. Sizlerin mutluluğuna ortak olmak hepimiz için sevinç. 12 cesur yüreğin ülkemizde önemli bir yeri var. O yönüyle ilham kaynağısınız. Bu ülke için ne kadar önemli olduğunuzu; aynı zamanda toplumsal sürecin inşasında ne kadar katkılarınız olduğunu gösteriyor. Sizlerin izinizden giden gençlerimiz çok ve devam edeceğine inanıyorum. Sizin emeğinizin, gayretinizin farkındayız. Sporumuzun yarınlara daha güçlü bir şekilde gelişmesi çok önemli. Sizler bu süreci başarıyla taçlandırırken biz de bakanlık olarak imkanları sizin yolunuza sermeye devam edeceğiz. Tabii ki biz bakanlık olarak engelli sporcularımızla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızı geçtiğimiz günlerde ziyaret ettik. Kendisinin konuya ilgisi, alakası çok önemli. İmkanlar her alanda arttığı gibi paralimpik anlamda da arttı. Aksaray’daki merkezimiz çok önemli bir merkez. Tüm engelli sporcularımıza hizmet veriyor ve dünyayla yarışır bir tesis. Tabii ki spor kardeşlik demektir, birlik ve beraberlik demektir. Bunu da sizler tecrübe ediyorsunuz ama bu mesajı topluma çok iyi vermek lazım. Spor ne kadar yaygın olursa sağlık bir yaşam sürecine ulaşırız. Sadece birkaç branşı değil birçok branşı öne çıkarmalıyız. Biz bakanlık olarak her branşı milletimizin hizmetine sunuyoruz. Elbette federasyonlarımız, kulüplerimizin her zaman yanındayız ama sporcuların da yanındayız. Özellikle ailelerinize teşekkür etmek istiyorum. Bu manada birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Sizin heyecanınız topyekün bir toplumun heyecanı. Bizim için sizlere yol arkadaşlığı yapmak, sizleri takip etmek, sizleri izlemek ayrı bir mutluluk kaynağı. Sizin yüzünüzdeki azmi, inancı görmek de bizi mutlu ediyor. Elbette 2020 sürecinde bir kısım federasyon başkanlarımızı dün dinledim. Onlarla çalışmalarımız devam ediyor. Konuyu bizzat takip edeceğim. Ülkemizin yarınları ve spor tarihi açısından 2020 çok önemli olacak” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen görüşme sonrasında Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takım sporcularının imzaladığı ve üzerinde Bakan Kasapoğlu’nun isminin yazıldığı milli formayı takım kaptanı Özgür Gürbulak, Bakan Kasapoğlu’na takdim etti.
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