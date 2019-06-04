Bakan Kasapğlu: “Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum” Haberi



- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bayram namazını Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii’nde kıldı. Bakan Kasapoğlu, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek, “Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bayram namazını Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii’nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Namazın ardından vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Bakan Kasapoğlu, namaz sonrası yaptığı açıklamada başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifi Millet ve Ümmet olarak idrak ettiklerini ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, Ramazan Ayı boyunca oruçların tutulduğunu, ibadetlerin yapıldığını belirterek, “İnşallah layıkıyla idrak etmişizdir. Bayramlar; birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği günler. Millet ve Ümmetimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum. Bu vesileyle tüm Milletimizin Ramazan Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum” dedi.



