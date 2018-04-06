Bakan Bak yumurta topladı



- U12 İzmir Cup açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’ni de ziyaret etti. Metin Oktay Yerleşkesi’ni inceleyen Bakan Bak, tesis içerisindeki besi hayvanları örnek yaşam alanında tavuk yumurtalarını elleriyle topladı. Altınordu’nun düzenlediği ve 21 ülkeden 56 takımın katıldığı U12 İzmir Cup açılışı için İzmir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törenin ardından kırmızı-lacivertli kulübün Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’ni inceledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile tesislere gelen Bak, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’dan organizasyon yapısı hakkında geniş bilgiler aldı. Gençlerle sohbet eden, onlara öğütler veren Bak, daha sonra tesisin planını da inceleyip ardından yapılacak bölümlerle ilgili bilgilendirildi. Bakan Bak, tesis içerisindeki besi hayvanları örnek yaşam alanında ise tavuk yumurtalarını elleriyle topladı. Sahaları da inceleyen Şenes Erzik’in adı verilen hibrit çim sahayı gezen Bak, günün anısına ise bol bol fotoğraf çektirdi. Alsancak Stadı’na inceleme Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nin ardından bu kez soluğu yapımı devam eden Alsancak Stadı’nda aldı. Göztepe ve Karşıyaka Statları ile birlikte 9 Eylül 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın temeli attığı Alsancak Stadı’nı inceleyen Bakan Bak, görevlilerden bilgi aldı.

