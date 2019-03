Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği

-Alpaslan Aydın'ın açıklamaları

- Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşleri ve kadın çalışanlarla basketbol maçı yaptı. Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla birlikte sahaya çıktı. Teknik ekip ile basketbolcular, ilk olarak eşlerine ve kulübün kadın çalışanlarının Kadınlar Günü'nü kutladı ve gül verdi. Maltepe antrenman salonunda yapılan etkinlikte sporcular ve kadınlar basketbol müsabakası gerçekleştirdi. Stefano Dedas: “Bütün kadınların, Kadınlar Günü'nü kutluyorum” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemini herkesin bildiğini belirten Başantrenör Stefano Dedas, “Buradan tebrik ediyorum, kadınlarımıza kutlu olsun. İlişkide baskın olan taraf kadınlar her zaman. Kulübümüzde kadın çalışan sayısı oldukça yüksek. Neredeyse yüzde 80. O yüzden kurum olarak önemli bir gün. Bütün kadınların, Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve beylerine en iyi şekilde davranmalarını diliyorum” diye konuştu.

Alpaslan Aydın: “Kadınlar gelecektir” Genel Sekreter Alpaslan Aydın, kadınların gelecek olduğunu ifade ederek, "Biz bu kulübü kurarken, farkındalık oluşturmak için kurduk. Bu yönde pozitif farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bugün de ufak bir organizasyon yaparak Kadınlar Günü'nü kutlamak için toplandık. Bu organizasyonlarımız devam edecek. Eşimin de Kadınlar Günü'nü kutlarım” şeklinde konuştu.

Alpaslan Aydın'ın eşi Sevgül Aydın da Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.

Yiğitcan Turna: “Bizim her maçımızda yanımızdalar” Eşinin ve bütün kadınların, Kadınlar Günü'nü kutladığını söyleyen basketbolculardan Yiğitcan Turna, “Kurum olarak kadınlara özellikle eğitim alanında çok önemli şanslar veriliyor. Bugün onları anmak ve kutlamak için buluştuk. Bahçeşehir diğer şeyler dışında kadınlara da çok önem veriyor. Bizim her maçımızda yanımızdalar” ifadelerini kullandı. Yiğitcan Turna’nın eşi Zübeyde Turna ise, “Etkinlik için teşekkür ederiz. Ben her zaman Yiğtican’ın maçlarına gitmeye gayret gösteriyorum. Mağlubiyetinde beraber üzüldük, galibiyetinde beraber sevindik. Onun her zaman arkasında değil, yanında durduk. Umarım kadına şiddetin son bulduğu yıl olur. İnşallah kadının değeri artar” değerlendirmesinde bulundu. Güzel bir organizasyon olduğunu belirten basketbolculardan Quino Colom da, “Eşlerimizle, çocuklarımızla geldik. Harika bir duygu. Onlarla aynı sahada olmak çok güzel. Bütün kadınların, Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.