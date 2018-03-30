Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları - MUĞLA Haberi
- Yarışlardan detay - Türkiye Kano Federasyonu Genel Koordinatörü Emrah Beşe açıklamasıBahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları - Muğla 'da düzenlenen yarışlara 24 kulüpten 194 sporcu katılıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları başladı. Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki etkinlik, büyükler, 200, 500 ve bin metre mesafelerde gerçekleştiriliyor.Türkiye Kano Federasyonu Genel Koordinatörü Emrah Beşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyon kapsamında aynı zamanda milli takım seçmeleri de yaptıklarını söyledi.
Beşe, "Buradan çıkacak sonuçlara göre milli takımımızın asil kadrosunu belirleyeceğiz. Yarışlara 24 kulüpten 194 sporcu katılıyor." dedi. Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları, 1 Nisan Pazar günü sona erecek.