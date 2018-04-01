Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları - MUĞLA

- Kano final yarışları detayMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları sona erdi.Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki organizasyon büyükler, 200, 500 ve bin metre mesafelerde gerçekleştirildi. Yarışlara, 24 kulüpten 194 sporcu katıldı. Yarışlar, final müsabakaları ve ödül töreni ile tamamlandı.Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlarda sporcuların performanslarını yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi.
Yarışlarda dereceye giren kulüp ve sporcuların madalyalarını Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan verdi.Ödül töreninin ardından Kabakçı, kano sporuna katkılarından dolayı Dolu ve Ceylan’a plaket takdim etti.