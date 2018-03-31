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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları - MUĞLA

Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları - MUĞLA

- Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları - Yarışlardan ve sporculardan detay - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'nın konuşması - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz'ın konuşmasıBahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları - Muğla 'da düzenlenen ve 24 kulüpten 194 sporcunun katıldığı yarışlar devam ediyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları sürüyor.Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki organizasyon büyükler, 200, 500 ve bin metre mesafelerde gerçekleştiriliyor. Yarışlara, 24 kulüpten 194 sporcu katılıyor.Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlarda sporcuların performanslarını yakından görme fırsatı bulduklarını belirterek, ümit veren gençleri milli takım kamplarına alacaklarını dile getirdi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da Köyceğiz Gölü'nün kano sporu için oldukça elverişli olduğunu kaydetti.
Muğla 'da hafta sonu çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptıklarına işaret eden Öçalmaz, Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları'nın kentte yapılmasının kendileri için önemli olduğunu anlattı.Amaçlarının spor turizmini tüm yıla yaymak olduğunu vurgulayan Öçalmaz, bu tür organizasyonların Muğla ve ilçelerinde yapılması için çalıştıklarını söyledi.

Organizasyon yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

Yarış Hafta Sonu Milli Takım Muhabir Bulduk 

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