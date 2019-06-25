Babasının teşvikiyle başladı, Avrupa şampiyonu oldu - SAKARYA
- Milli sporcu Ece Asude Ediz'in antrenmanından detaylar - Ediz'in açıklamaları - Anne Yeliz ve baba Ahmet Ediz'in açıklamaları - Antrenör Keskin'in açıklamaları - Sakarya 'da iki yıl önce babasının teşvikiyle başladığı boksta üç ay arayla Türkiye ve Avrupa şampiyonu olan Ece Asude Ediz, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor - Milli sporcu Ece Asude Ediz: - "Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu daha sonra da olimpiyat şampiyonluğu. Şimdi daha çok çalışacağız" - Baba Ahmet Ediz: - "Esas önemli olan bundan sonraki süreç. Hedefimiz dünya şampiyonası, çok çalışacağız. Biz kızımıza, hocamıza güveniyoruz"SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya 'da iki yıl önce babasının teşvikiyle başladığı boksta üç ay arayla Türkiye ve Avrupa şampiyonu olan 16 yaşındaki Ece Asude Ediz, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.Babasının esnaf arkadaşlarıyla katıldığı boks kursuna giderek ilk kez iki sene önce eldiven giyen Ece, şubat ayında İstanbul'da gerçekleşen Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 80 kilogramda birinci oldu.Şampiyonadan sonra milli takıma çağrılan Ece, geçen ay Romanya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda 80 kilogramda Avrupa şampiyonluğunu elde etti.Ece Asude Ediz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır boksa babasının teşvikiyle başladığını söyledi.
Sürekli antrenmanlara gittiğini belirten Ece, "Her gün yaklaşık 1,5 saat antrenman yapıyorduk. Normal spor yapıyorum diye başladım. Sonra müsabakalara katıldım, ilk başta Türkiye daha sonra Avrupa şampiyonu oldum. Kendimden bu kadarını beklemiyordum ama oldum şükürler olsun. Antrenman süreci beni çok zorlamadı. Sporu seviyorum." şeklinde konuştu. - "Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu"Romanya'nın Galati şehrinde 23 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katıldığını anımsatan Ece, final maçında çok heyecanlı olduğunu anlattı.Maç sırasında ülkesini, yanında bulunan ailesini ve antrenörünü utandırmamak adına mücadele ettiğini aktaran Ediz, "Bu yük vardı üzerimde, gurur vermek istedim. Benim için baya heyecanlıydı. Maç sırasında İstiklal Marşı'mızı okuttuğum anı, bayrağımızın göklerde olduğu anı düşündüm, aldım da final maçını. Çok güzeldi, gurur vericiydi. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu daha sonra da olimpiyat şampiyonluğu. Şimdi daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.Çevresinden güzel destekler aldığını belirten Ediz, genç sporculara korkmadan sürekli çalışarak hedeflerini yükseltmelerini ve İstiklal Marşı'nı okuttukları anı düşünmelerini istedi. - "İnşallah ilerleyecek, dünya şampiyonu olacak"Anne Yeliz Ediz de kızlarıyla çok gurur duyduklarını, maçlarını heyecanla izlediklerini söyledi.
Ece'nin bireysel sporlarla ilerlemesini istediklerini aktaran anne Ediz, "Ailece sporu seviyoruz, bu sebeple de küçük yaşlardan itibaren sporla uğraşmasını istedik. İnşallah ilerleyecek, dünya şampiyonu olacak, bayrağımızı tekrar dalgalandıracak." dedi. - "Önemli olan bundan sonraki süreç"Baba Ahmet Ediz de Ece'yi iki yıl önce kendisinin teşvikiyle boksa başlattığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Ece'yi getirdim bir gün. Eldivenleri giyince hoşuna gitti, kum torbasına vurmayı sevdi. Ailece sporu seviyoruz. Hocaya da 'Eti senin kemiği benim.' dedim. Yüzümüzü güldürdü, önce Türkiye daha sonra Avrupa şampiyonu oldu. İki yıl içerisinde bunlar gerçekleşti. Katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında Nevşehir'de 4. oldu. Bu sene şubat ayında Türkiye şampiyonu oldu. Akabinde milli takıma çağrıldı, 3 ay sonra Avrupa şampiyonu oldu. Bu gurur verici bir şey, İstiklal Marşı'mızı okuttu, bayrağımızı göklerde dalgalandırdı. Ağladık sevindik hep beraber. Biz de kızımızla gurur duyuyoruz. Esas önemli olan bundan sonraki süreç. Hedefimiz dünya şampiyonası, çok çalışacağız. Biz kızımıza, hocamıza güveniyoruz. Sakarya bizim arkamızda." - "Ece, bütün çocuklarımıza örnek olacak"Ece'nin antrenörü Muhammed Ali Keskin de spora gelen çocuklara ilk günden bakarak neler yapabileceklerini anladıklarını belirtti. Ece'nin boksu sevdiğini aktaran Keskin, şampiyon olacağını hatta Avrupa şampiyonu olacağını daha maçlara gitmeden söylediğini anlattı.Bilimin kendilerine emrettiği şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Keskin, yoğun geçen bir antrenman süreci geçirdiklerini ancak Ece'nin bu süreçte hiç zorlanmadığını, antrenmanları severek yaptığını söyledi.
Boksu böylesine seven bir sporcunun illaki başarılı olacağını kaydeden Keskin, "Final maçını televizyondan izledim burada. Ağlaya ağlaya bir hal oldum. Burada 'şöyle yapman gerekiyor' diye bağırıyorum, sanki beni duyuyor, bakıyorum aynısını yapıyor. Dünyanın en iyilerini yendi." ifadelerini kullandı.Keskin, burada herkese kapılarının açık olduğuna değinerek, "Ece, bütün çocuklarımıza örnek olacak." dedi.
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