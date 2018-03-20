Babadağ kışın da 'uçuruyor' - MUĞLA Video

Babadağ kışın da "uçuruyor" - MUĞLA - Babadağ'da yamaç paraşütü ile uçuş yapan ziyaretçiler - Bin 200 metre pistinden paraşütlerin kalkması - FTSO Başkanı Akif Arıcan'ın konuşması - Yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy'un konuşması - Yamaç paraşütü yapan Talin Boyacı'nın konuşması - Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında 5 bin 64 ikili, 797 tekli uçuş yapıldı - FTSO Başkanı Arıcan: - "Kış aylarında sadece uçuş için ilçeye gelenler var. Yamaç paraşütü tutkunlarıyla Fethiye ekonomisine de katkı sağlanmış oluyor" - Yamaç paraşütü yapan Talin Boyacı: - "Çok keyifli bir uçuş oldu, bütün Ölüdeniz çığlıklarıma şahit oldu. Çok heyecanlı bir andı ve çok eğlendim. Herkesin yapması gereken bir aktivite olduğunu düşünüyorum"MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde kasım - şubat döneminde 5 bin 64 tandem (ikili), 797 single (tekli) uçuş yapıldı.Adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Ölüdeniz Mahallesi'ndeki merkez, her yıl uçuş rakamlarını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Kış aylarında yüksek kesimlerine yağan kar ve sert havası nedeniyle uçuşa izin vermeyen Babadağ'ın, "bulut altı" denilen bin 200 metrelik pistinden havalanmak mümkün oluyor.Babadağ'dan kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında 5 bin 64 tandem, 797 single uçuş gerçekleştirildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Akif Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babadağ'ın sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da bir numaralı hava sporları merkezi olduğunu söyledi.
Türkiye'nin farklı illerinde 23 yamaç paraşütü uçuşu yapılan nokta olduğunu belirten Arıcan, “Bu alanlarda yıllık yapılan uçuş sayıları Babadağ'da kışın yapılan sayılara bile ulaşamıyor. Babadağ'dan kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında tandem uçuş sayısı 5 bini geçti. Single uçuş sayısı da yaklaşık bin. Kış için müthiş sayılar." dedi. 2014'te hazırladıkları projeyle Güney Ege Kalkınma Ajansından (GEKA) aldıkları 700 bin liralık destekle bin 200 metredeki uçuş pistini ve yolları yaptıklarını anlatan Arıcan, pistin ilçedeki turizmin 12 aya yayılmasına önemli etkisi katkısı olduğunu vurguladı. - "Her pistin 12 ay kullanılmasını sağlayacağız"Babadağ'dan yapılan uçuşlarda, muhteşem manzaranın insanları cezbettiğini ifade eden Arıcan, şöyle konuştu:"Kış aylarında sadece uçuş için ilçeye gelenler var. Yamaç paraşütü tutkunlarıyla Fethiye ekonomisine de bir katkı sağlanmış oluyor. Babadağ'a yapılan teleferiğin kullanıma başlanmasıyla yıllık uçuş sayılarını ikiye katlamayı hedefliyoruz. Her pistin 12 ay kullanılmasını sağlayacağız. Teleferiğin tamamlanmasıyla sadece bin 200 pistinden değil, bin 700, bin 800 ve bin 900 pistlerinden de uygun havalarda uçuş yapılabilecek."Arıcan, teleferiğin tamamlanmasıyla uçmak istemeyenlerin de yılın 12 ayı Babadağ'a çıkabileceğini ve Ölüdeniz manzarasını seyredebileceğini dile getirdi.Türkiye'de tandem uçuş yapabilecek belgeye sahip 300 pilotun 250'sinin sezonda Babadağ'da uçuş yaptığını belirten Arıcan, herkesi bölgeye yamaç paraşütü yapmaya davet etti. - "2018 sezonundan umutluyuz"AA muhabiriyle bin 200 metre pistinden atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy, gökyüzünde yaptığı açıklamada, yaz uçuşlarının yanı sıra kışın da yamaç paraşütüne ilginin yoğun olduğunu söyledi.
Kış uçuşlarında havadaki nemin daha az ve gökyüzünün temiz olduğuna işaret eden Aksoy, "Kışın deniz daha güzel görünüyor. Yamaç paraşütüyle kış turizminin de giderek artacağına inanıyoruz. 2018 sezonundan umutluyuz. Bu sezonun bereketli geçeceğine düşünüyoruz." dedi. Yamaç paraşütü yapmak için İstanbul'dan gelen Talin Boyacı ise şunları kaydetti:"Yeni işe başladım ve yazın bu fırsatı bulamam diye kışın yapmayı tercih ettim. Çok keyifli bir uçuş oldu, bütün Ölüdeniz çığlıklarıma şahit oldu. Çok heyecanlı bir andı ve çok eğlendim. Herkesin yapması gereken bir aktivite olduğunu düşünüyorum."