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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Baba ve oğlu aynı takımda forma giyiyor

Baba ve oğlu aynı takımda forma giyiyor

-Baba ve oğlunun oynadığı ilk maçtan detay

Benin Kramp Forma Irak 

--Baba ve oğlunun gol sevinci
--Baba ve oğlunun ikinci maçlarına çıkmak üzere iken kramponlarını ve formalarını giymeleri
--Baba ve oğlunun soyunma odasından birlikte çıkması
--Baba ve oğlunun sahada ısınması
--Maçtan detay
--Baba ve oğlu ile röportaj

- (Özel Haber)- 47 yaşındaki Osman Çavuş ile 17 yaşındaki oğlu birlikte oynuyor KAYSERİ

- Kayseri'de 2. Amatör Küme takımlarından Büyüleyenspor'un kaptanlığını yapan 47 yaşındaki Osman Çavuş, takımda 17 yaşındaki oğlu Mehmet Çavuş ile birlikte forma giyiyor. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nin takımı olan ve 2. Amatör Küme'de mücadele veren Büyüleyenspor'da 14 numaralı formayla ter döken 47 yaşındaki Osman Çavuş, 11 numara ile oynayan 17 yaşındaki oğlu Mehmet Çavuş ile birlikte oynuyor. İlerleyen yaşına rağmen futbolu bırakmayan ve takımın kaptanlığını yapan Osman Çavuş, takımda liderliği ve oynadığı futbol ile hem oyunculara hem de oğluna büyük örnek oluyor. Aynı takımda oğlu ile birlikte forma giymekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Osman Çavuş, "En büyüğünden en küçüğüne kadar oynadım. Oğlumla birlikte aynı takımda oynamak müthiş bir şey. Attığı gol de benin gururlandırdı" dedi.
17 yaşındaki Mehmet Çavuş ise şunları söyledi: "Maçlarımız güzel geçiyor ve kazanıyoruz. Babamla birlikte oynamak da güzel bir duygu. Tecrübesinden faydalanıyorum." Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu'nda yer alan Büyüleyenspor, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonrasında 6 puanla 4. sırada bulunurken, attığı 8 gole karşılık kalesinde ise 4 gol gördü. Mehmet Çavuş da bu müsabakalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.
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