Baba ile engelli kızının çabası dünya ikinciliği getirdi - ERZİNCAN Video
- Ayşe Kader Yavuz, antrenörü olan babası Osman Yavuz'un antrenmanları - Ayşe Kader Yavuz'un kayak yapması - Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu'nun açıklaması - Baba Osman Yavuz'un açıklaması - Ayşe Kader Yavuz'un açıklaması - Erzincan lı 19 yaşındaki engelli milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, antrenörü olan babası Osman Yavuz'un desteğiyle Polonya'nın Zakopane kentinde, INAS'ın düzenlediği Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonasında kısa slalomda ikinci oldu - Kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan ve kayak takımları ile ayakkabılarını da taşıyan babasıyla antrenmanlarını sürdüren milli kayakçı Ayşe, gelecek yıl düzenlenecek Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonasında birinci olmak için ter döküyor - Milli kayakçı Ayşe: - "Babam sayesinde dünya ikincisi oldum. İnşallah milli takım antrenörlerimiz de destek olursa seneye dünya şampiyonu olacağım" - Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mumcu: - "Baba Osman Yavuz bütün antrenmanlarına gelip kızının kayaklarını, ayakkabılarını taşıdı. Bu iş birliğiyle oluyor"ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan lı 19 yaşındaki engelli milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, antrenörü olan babası Osman Yavuz'un desteğiyle Polonya'nın Zakopane kentinde, Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonunun (INAS) düzenlediği Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda kısa slalomda ikinci oldu. Erzincan lı 19 yaşındaki işitme engelli olan ve konuşma bozukluğu bulunan milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, 27 Şubat - 3 Mart tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilen Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda kısa slalomda dünya ikincisi olarak gümüş madalya, büyük slalom ve Super - G yarışlarının toplamında ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.Madalyalarını Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan ve şehit olan Mehmetçiğe armağan eden Ayşe, gelecek yıl yapılacak Özel Sporcular Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına şimdiden başladı. Antrenmanlarını babası ve antrenörü olan Osman Yavuz ile Ergan Dağı'nda sürdüren Ayşe, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.Kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan ve kayak takımları ile ayakkabılarını da taşıyan babasıyla antrenmanlarını sürdüren milli kayakçı, gelecek yıl düzenlenecek Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonasında birinci olmak için ter döküyor. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz'un çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Ayşe'nin babasının sporcu olması nedeniyle küçük yaşta kayakla tanışıp güzel başarılara imza attığını anlattı.Ayşe'nin bu yıl Polonya'da dünya ikinciliği elde ederek ülkenin gururu olduğunu ifade eden Mumcu, milli sporcunun azimli ve özverili olduğunu, antrenmanlarını da aksatmadığını dile getirdi. - Antrenör baba kızının ayakkabılarını taşıdıMumcu, milli kayakçının en büyük destekçisinin ailesi olduğunu anlatarak, "Ailesi, özellikle babası yanından hiç ayrılmadı. Baba Osman Yavuz bütün antrenmanlarına gelip kızının kayaklarını, ayakkabılarını taşıdı. Bu iş birliğiyle oluyor. Ailenin desteğiyle sporcularımız güzel başarılar alıyorlar. Başarısı sebebiyle bu gururu bize yaşattığı için kızımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. Milli sporcunun ara vermeden gelecek yıl yapılacak şampiyonanın hazırlıklarını başladığını anlatan Mumcu, "Milli kayakçımız inşallah antrenmanlarına sezon sonuna kadar devam eder ve daha güzel dereceler alır." temennisinde bulundu. - Özverili çalışmalarıyla dünya dereceleri elde ediyorBaba Osman Yavuz ise "Kızımızla gurur duyuyoruz. Ayşe, 2004 yılında benim de sporcu olmam nedeniyle kayağa başladı. Sömestr tatillerinde kayak eğitimi aldı, liseye başladığında Özel Sporcular Federasyonuna gönderdik ve kayak kamplarına katıldı. Kızım oradaki dereceleri sayesinde kayak milli takımına seçildi. Özverili çalışmalarıyla milli takımda 3 yıl üst üste dünya dereceleri elde ediyor." ifadelerini kullandı.Milli sporcu Ayşe Kader Yavuz da son şampiyonada dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü olduğunu anlatarak, bu başarılarını babasının desteğiyle aldığını söyledi.
- "Babam sayesinde dünya ikincisi oldum"Ayşe, "Babam sayesinde dünya ikincisi oldum. İnşallah milli takım antrenörlerimiz de destek olursa seneye dünya şampiyonu olacağım. Tanıdığım veya tanımadığım insanlar bana sosyal medyadan mesaj atıyor, bu beni mutlu ediyor, desteklerini bekliyorum. Gelecek yıl da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim."değerlendirmesinde bulundu.Milli sporcu, Zeytin Dalı Harekatı'na da işaret ederek, "Polonya'daki dünya şampiyonasında aldığım madalyaları Afrin'deki Mehmetçiklerimize ve şehitlerimize armağan ediyorum." şeklinde görüş belirtti.