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16 Ocak 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Aziz Yıldırım soyunma odasına indi Video

Aziz Yıldırım soyunma odasına indi Video

Fenerbahçe'nin Adanaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları bir anda gündem oldu.

Serkan Çınar Fenerbahçe Başkanı Fenerbahçe Beyaz Futbol Aziz Yıldırım 


Aziz Yıldırım yaptığı açıklamalarda hakemlere ve federasyona ağır eleştirilerde bulundu.

Yıldırım, özellikle Fenerbahçe'ye verilemeyen penaltıyı gündeme getirdi. Bu açıklamaların yankıları sürerken Aziz Yıldırım'ın maçın ilk yarısında hakemlerin soyunma odasına indiği ortaya çıktı.

HAKEMLER KAPIYI AÇMADI

Konuya ilişkin özel bilgiler paylaşan Beyaz Futbol muhabiri Devrim Zengi 'Aziz Yıldırım uzun süredir soyunma odasına inmiyordu. Bugün 2-1'lik ilk yarı skorunun ardından soyunma odasına indiğini, maçın hakemi Serkan Çınar ve yardımcılarına, çok sert bir şekilde bağırdığı, hakem odasının kapısına kadar gittiği ama hakemlerin kapıyı açmadığını öğrendik.' diye konuştu.

RAPORDA YER ALACAK

Yıldırım'ın penaltı pozisyonun dan sonra çileden çıktığını belirten Zengi ' Maçın gözlemcisinin bu olayı gördüğü ve bu olayı raporuna yazacağı söyleniyor. Bu olayı bir kaç kişiye de teğit ettirdik. Başkan Aziz Yıldırım kesin olarak soyunma odasına indi. Özellikle De Souza'ya verilmeyen penaltının ardından çıldırdığı hakemlere çok sert tepkiler gösterdiği, yanındaki yöneticilerin sakinleştirdi. Hakemlerin güvenlik görevlilerinden yardım istemesi üzerine, Yıldırım'ın o bölgeden uzaklaştırıldığı haberlerini aldık.' dedi.
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