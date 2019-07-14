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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Aziz Yıldırım Konya’da nikah şahidi oldu Haberi

Aziz Yıldırım Konya’da nikah şahidi oldu Haberi

Gelin ve damadın gelişi

Hatıra Fotoğrafı Mali Müşavir Şahit Nikah Şahidi 

-Nikah Töreni
-Aziz Yıldırım'ın şahitlik yapması
-Genel ve Detay

- KONYA

- Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı iş adamı Bülent Kaşdoğan’ın düğününde nikah şahidi oldu. Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan iş adamı Bülent Kaşdoğan’ın daveti üzerine Konya’ya gelen Aziz Yıldırım, Dedeman Otel’de gerçekleştirilen düğüne katıldı.
Yüksek mimar Meral Kaşdoğan ve eşi mali müşavir Hasan Tutaysalgır’ın nikah şahidi olan Aziz Yıldırım, düğüne katılanların ilgi odağı oldu. Pek çok davetli, gece boyunca Aziz Yıldırım’ın masasına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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